Високий кров'яний тиск стає проблемою тоді, коли ви не можете проживати своє життя - виконувати буденні справи, працювати, займатися улюбленими захопленнями та навіть спілкуватися з друзями та близькими. Гіпертензія може призвести до серцевого нападу та серцевої недостатності, інсульту, захворювання нирок. Саме тому високий тиск потрібно лікувати спеціальною терапією та здоровими звичками. Які існують природні методи подолання гіпертензії? Якими препаратами лікують пацієнтів із високим тиском? Наскільки вони ефективні та чим загрожують здоров'ю?

Гіпертонія: коли розпочинати лікування?

При високому кров'яному тиску на артерії впливає занадто велике навантаження, що призводить до пошкодження кровоносних судин та інших органів, які змушені переносити таке неприродне для організму навантаження.

Якщо ви маєте високий кров'яний тиск, вашому серцю доводиться працювати більш старанно, щоб перекачувати кров. Це означає, що у вас високий ризик серцево-судинних захворювань - інсульту, інфаркту, пошкоджень судин нирок та очей.

При оцінці гіпертензії використовуються 2 параметри - систолічний та діастолічний тиск. Систолічний тиск - це максимальний тиск в артеріях при скороченні серця, діастолічний - мінімальний тиск у цих судинах між серцевими скороченнями.

Артеріальний тиск вважається нормальним у дорослих, якщо верхнє число знаходиться в межах 90-120, а нижнє – між 60-80.

За даними Національного інституту охорони здоров'я в США NICE, потрібно починати терапію або змінювати спосіб життя та харчування за таких показників артеріального тиску:

Якщо вам менше 80 років і ваш кров'яний тиск постійно перевищує 140/90 мм рт. ст. (або 135/85 мм рт. ст. вдома), – лікарі рекомендують змінювати деякі звички у харчуванні та способі життя без прийому ліків.

Такі ж рекомендації експерти надають пацієнтам старше 80 років із тиском 150/90 мм рт. ст. (або 145/85 мм рт. ст. вдома).

Якщо ваш артеріальний тиск постійно перевищує 140/90 мм рт. ст. (або 135/85 мм рт. ст. вдома) і у вас високий ризик виникнення інших проблем – крім зміни способу життя, вам запропонують терапію для зниження артеріального тиску.

Якщо ваш тиск постійно перевищує 160/100 мм рт.ст., вам потрібно приймати ліки для зниження артеріального тиску, а також підкоригувати харчування та спосіб життя.

Як змінити спосіб життя, щоб знизити високий тиск?

Усім пацієнтам із гіпертонією, незалежно від застосування спеціальної терапії, лікарі рекомендують дотримуватися кількох здорових звичок, які природним чином сприяють зниженню тиску:

Скоротіть споживання солоних та копчених продуктів, а також солі до рівня менше 6 г на день (приблизно 1 чайна ложка).

Дотримуйтесь збалансованого харчування з низьким вмістом жирів. Включіть у свій раціон зелень, овочі, фрукти, цільнозернові, корисні жири (риб'ячий жир, оливкова та лляна олія), темний хліб із борошна грубого помелу. Також рекомендовані кисломолочні продукти, лужна мінеральна вода, лимонний сік.

Відмовтеся від куріння та скоротіть вживання алкоголю. В ідеалі повністю відмовитись від спиртних напоїв. Винятком може бути келих сухого вина двічі на тиждень.

Включіть у своє життя улюблений вид фізичного навантаження, включаючи ходьбу та плавання.

Максимально скоротіть вживання кофеїну, який міститься в каві, чорному та зеленому чаї, енергетиках та колі.

Намагайтеся щодня висипатися: правильна гігієна сну ефективно впливає на серцево-судинну систему та сприяє зниженню тиску.

Сучасна терапія: препарати для зниження тиску

Для лікування гіпертонії сучасна медицина застосовує кілька видів препаратів, які призначаються пацієнтам залежно від віку, стану здоров'я та наявності супутніх захворювань. Ці ліки по-різному діють на організм і, зазвичай, застосовуються комплексно. Перед початком терапії варто врахувати побічні ефекти та ризики.

Інгібітор АПФ

Інгібітори АПФ сприяють розслабленню кровоносних судин, тим самим знижуючи артеріальний тиск. Поширені приклади таких препаратів:

еналаприл;

лізиноприл;

периндоприл;

раміприл.

Сухий кашель, головний біль, висипання і запаморочення - саме такі побічні ефекти найчастіше спостерігаються у пацієнтів.

Блокатори рецепторів ангіотензину-2 (БРА)

Дія БРА аналогічна дії інгібіторів АПФ. Їх часто рекомендують, якщо інгібітори АПФ викликають багато неприємних побічних ефектів. До цих видів ліків належать:

кандесартан;

ірбесартан;

лозартан;

валсартан;

олмесартан.

Експерти називають такі побічні ефекти як: запаморочення, головний біль, симптоми ГРВІ та застуди.

Блокатори кальцієвих каналів

Блокатори кальцієвих каналів також розширюють кровоносні судини, що сприяє зниженню кров'яного тиску. Вони блокують попадання кальцію в гладком'язові клітини серця та кровоносних судин, що змушує серце битися з меншою силою, допомагаючи кровоносним судинам розслабитися. В результаті кров'яний тиск знижується. До них відносяться:

амлодипін;

фелодипін;

ніфедипін;

дилтіазем;

верапаміл.

При прийомі цих лікарських засобів деякі пацієнти скаржаться на головний біль та запор. Вживання цитрусового соку (особливо грейпфрутового) може збільшити ризик побічних ефектів.

Діуретики

Діуретики сприяють частому сечовипусканню та діють таким чином, що усувають з організму зайву воду та сіль через сечу. Їх часто використовують для заміни блокаторів кальцієвих каналів при виражених побічних діях та серцевій недостатності.

До діуретиків відносяться індапамід, бендрофлуметіазид, буметанід, хлорталідон, фуросемід.

Варто врахувати, що діуретики вимивають калій та натрій із організму, тому при тривалому використанні лікарі рекомендують стежити за рівнем цих мінералів в організмі. Можливі побічні ефекти включають запаморочення під час вставання, підвищену спрагу, часті походи до туалету.

Бета-блокатори

Бета-блокатори знижують кров'яний тиск, сприяючи більш повільному серцебиттю. Раніше ці препарати були найпопулярнішим засобом лікування високого кров'яного тиску. Зараз їх використовують або в комплексі з іншими ліками, або у випадку, коли інші засоби не допомагають.

Атенолол і бісопролол – найпоширеніші приклади цих препаратів.

Синдром холодних рук та ніг, запаморочення, головний біль, відчуття втоми й занепад сил - часті побічні ефекти при використанні цих лікарських засобів.

Альфа-блокатори

У певних стресових ситуаціях наш організм виробляє гормони катехоламіни, які називають "гормонами стресу". Вони беруть участь у передачі нервових імпульсів у мозок. Коли вони потрапляють у кров, кровоносні судини звужуються, а серце б'ється швидше та з більшою силою, що спричиняє підвищення кров'яного тиску. Альфа-блокатори блокують зв'язування катехоламінів з альфа-рецепторами, внаслідок чого кров тече кровоносними судинами більш вільно. Це допомагає знизити кров'яний тиск.

До альфа-блокаторів належать: доксазозин, празозин та теразозин.

Центральні агоністи

Деякі препарати від гіпертонії впливають безпосередньо на центральну нервову систему, а не серцево-судинну. Внаслідок цього серце працює не так інтенсивно й кров тече легше, що знижує кров'яний тиск. До ліків цього класу відносяться:

клонідин;

гуанфацин;

метилдопа.

Центральні агоністи часто викликають сонливість та слабкість.

Судинорозширюючі засоби

Судинорозширюючі препарати розслаблюють м'язи стінок кровоносних судин, особливо дрібних артерій. Це розширює кровоносні судини та дозволяє крові легше текти по них. В результаті кров'яний тиск знижується.

До судинорозширювальних лікарських засобів при гіпертонії відносяться гідралазин та міноксидил.

Антагоністи рецепторів альдостерону

Антагоністи рецепторів альдостерону блокують гормон кори надниркових залоз альдостерон. Це сприяє зменшенню рідини в організмі, що допомагає знизити кров'яний тиск. До антагоністів рецепторів альдостерону відносяться еплеренон та спіронолактон.

Прямі інгібітори реніну

Прямі інгібітори реніну DRI блокують в організмі хімічну речовину під назвою ренін, що допомагає розширити кровоносні судини та знизити кров'яний тиск. Єдиний тип DRI, який наразі доступний у США, – це аліскірен.

Високий кров'яний тиск - небезпечне захворювання, яке потребує лікування для запобігання більш серйозним проблемам зі здоров'ям. І найкращі ліки від нього із найменшою кількістю побічних ефектів для кожного пацієнта будуть різними. Людям із гіпертонією варто врахувати, що окрім терапії та спеціальної дієти, важливо включити у свої будні регулярні фізичні вправи. На думку експертів, помірна фізична активність зміцнює серце, змушуючи його працювати більш ефективно, що призводить до зниження артеріального тиску.