Трамп назвав очільників Китаю та рф 'дуже сильними лідерами'

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не могли використати мита як інструмент тиску на Росію, щоб зупинити війну проти України. Водночас, за його словами, російський президент Володимир Путін прагне торгувати зі США й отримати значні прибутки для своєї країни.

Про це повідомляється у інтерв’ю Трампа для CBS News. На запитання журналістів, з ким складніше мати справу — з Путіним чи китайським лідером Сі Цзіньпіном — Трамп відповів, що обидва є "дуже сильними керівниками" і підкреслив, що до них слід ставитись максимально серйозно, адже вони тверді та розумні політики.

Коментуючи твердження про буцімто "червону доріжку для Путіна на Алясці", Трамп зазначив, що однаково відкритий для всіх.

Політик також повторив свою позицію, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не було б, якби він тоді був президентом США. За його словами, нинішня війна — це "війна Джо Байдена", яку він нібито успадкував.

Трамп стверджував, що у свій час нібито зупинив вісім міжнародних конфліктів. Він розповів, що часто погрожував країнам запровадженням мит і забороною торгівлі зі США, щоб змусити їх припинити воєнні дії.

Щодо російсько-української війни Трамп пояснив, що тарифний тиск у цьому випадку не працює, адже обсяги торгівлі між США та Росією невеликі. Проте, на його думку, Путін зацікавлений у майбутньому налагодити торгівлю зі США і приносити економічну вигоду Росії, що Трамп назвав позитивним наміром.

