Трамп назвал руководителей Китая и России 'очень сильными лидерами'

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могли использовать пошлины как инструмент давления на Россию, чтобы остановить войну против Украины. В то же время, по его словам, российский президент Владимир Путин стремится торговать с США и получить значительную прибыль для своей страны.

Об этом сообщается в интервью Трампу для CBS News. На вопрос журналистов, с кем сложнее иметь дело — с Путиным или китайским лидером Си Цзиньпином — Трамп ответил, что оба "очень сильных руководителей" и подчеркнул, что к ним следует относиться максимально серьезно, ведь они твердые и умные политики.

Комментируя утверждение о якобы "красной дорожке для Путина на Аляске", Трамп отметил, что все равно открыт для всех.

Политик также повторил свою позицию, что полномасштабного вторжения России в Украину не было бы, будь он тогда президентом США. По его словам, нынешняя война - это "война Джо Байдена", которую он якобы унаследовал.

Трамп утверждал, что одно время якобы остановил восемь международных конфликтов. Он рассказал, что часто угрожал странам введением пошлин и запретом торговли с США, чтобы заставить их прекратить военные действия.

По поводу российско-украинской войны Трамп объяснил, что тарифное давление в этом случае не работает, ведь объемы торговли между США и Россией невелики. Однако, по его мнению, Путин заинтересован в будущем наладить торговлю с США и приносить экономическую выгоду России, которую Трамп назвал положительным намерением.

