Трамп поскаржився, що Зеленський 'навіть не читав' його мирний план

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія погодилася на американський "мирний план" для врегулювання війни в Україні, тоді як українська сторона, зокрема Володимир Зеленський, ще не ознайомилася з ним. Трамп висловив розчарування поведінкою українського лідера, зазначивши, що його команда схвалила пропозицію, але сам президент "не готовий".

Під час спілкування з пресою у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні ввечері 7 грудня Трамп відповів на запитання про наступні кроки в мирних переговорах між Україною та Росією. Трансляція велася Білим домом.

"Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні.

Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав".

Ці слова пролунали напередодні зустрічі Зеленського з лідерами Великобританії, Франції та Німеччини в Лондоні 8 грудня, де обговорюватимуть ситуацію в Україні та переговори за посередництва США.

