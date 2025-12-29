Трамп заявив, що Путін 'обіцяв допомогати' у відбудові України після війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Кремля Володимир Путін нібито зацікавлений у процвітанні України та готовий долучитися до її післявоєнного відновлення.

Про це американський президент повідомив під час спільної пресконференції з главою держави Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда".

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи порушувалося в його розмовах із Путіним питання відповідальності Росії за відбудову України у разі укладення мирної угоди. У відповідь він зазначив, що така тема обговорювалася.

За словами Трампа, Росія нібито має намір брати участь у процесі відновлення, оскільки, як він стверджує, Путін "хоче бачити Україну успішною". Американський президент визнав, що це може звучати незвично, однак підкреслив, що саме таку позицію, за його словами, озвучив очільник Кремля.

Трамп також додав, що Путін, мовляв, демонстрував "велику щедрість у своїх заявах" щодо майбутнього України, зокрема згадував можливість постачання електроенергії та інших ресурсів за низькими цінами.

На завершення президент США підкреслив, що нинішня розмова принесла, на його думку, "чимало позитивних результатів".

