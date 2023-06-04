Три найкращі саморобні пастки для плодових мух, щоб позбутися їх раз і назавжди

Як зробити пастки для мух - пастки для плодових мушок

Плодові мухи нападають на ваші кошики з фруктами та овочами на кухні. Вони нешкідливі та не кусаються, але надзвичайно неприємні та можуть передавати хвороби.

Як пише Sante Plus, цих маленьких мушок дуже важко відлякати. Вони завжди повертаються ще сильнішими.

Цих комах можна позбутися раз і назавжди. Все, що вам потрібно зробити, це використати одну з трьох дуже простих пасток, які варто виготовити власноруч.

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Пастка №1: яблучний оцет і засіб для миття посуду

Щоб попрощатися з плодовими мушками, ось перша пастка, яку легко зробити. Цей спосіб ще й дуже економний.

Ось кроки, які потрібно виконати:

1. Візьміть банку, налийте в неї трохи яблучного оцту і кілька крапель засобу для миття посуду. Добре перемішайте два інгредієнти та накрийте місткість аркушем алюмінієвої фольги.

2. Потім за допомогою шпильки зробіть невеликі отвори у фользі, але достатньо великі, щоб через них могли пройти мухи.

3. Закріпіть лист кільцем кришки банки, але не закручуйте його до кінця. Закріпіть інший шматок алюмінієвої фольги на цьому кільці гумкою. Акуратно проткніть отвори і в цій частині (між 1-м і 2-м шаром фольги повинен бути невеликий зазор).

4. Будьте обережні, не просвердлюйте додаткові отвори у внутрішній частині алюмінієвої фольги. Необхідно стежити, щоб отвори не збігалися один з одним, інакше плодовим мошкам легше втекти.

Цей метод ефективний, адже плодових мошок приваблює запах бродіння. І вони просто люблять ферментований аромат яблучного оцту. Отже, ідея полягає в тому, щоб приманити їх цим інгредієнтом, який вони люблять, і опинившись у баночці, вони не зможуть легко вибратися через шари алюмінієвої фольги.

Порада: якщо ваша пастка працює не так, як ви хотіли б, додайте більше мила з фруктовим смаком.

Як позбутися мошок вдома - Саморобна пастка з яблучного оцту та миючого засобу

Пастка №2: Пластикова пляшка

Ще одним популярним способом є створення пастки з пластикової пляшки. Ось як її зробити:

1. Просвердліть кілька невеликих отворів у кришці пляшки з-під газованої або мінеральної води (2 л).

2. Знову закрутіть кришку, відріжте верхню третину пляшки і відкладіть її. Налийте на дно пляшки такий засіб, як яблучний оцет, фруктовий сік, вино або пиво.

3. Потім переверніть пляшку догори дном і покладіть її кришкою донизу, ніби утворюючи воронку вниз.

4. Заклейте верхню частину пляшки клейкою стрічкою, щоб вона правильно прилягала.

Тепер все, що вам потрібно зробити, це встановити пастку поблизу місця скупчення плодових мушок.

Така приманка приваблюватиме комах, які слідуватимуть за нюхом та летітимуть на солодких запах. Всередину вони потраплять легко, а ось вибратися у них не вийде.

Як позбутися мошок вдома - Саморобна пастка для плодових мух

Пастка №3: ​​паперовий конус і банка

Наша остання техніка також не складна у виготовленні. Щоб зловити цих шкідників, вам просто знадобиться паперовий конус і банка.

Виконайте такі дії:

1. Сформуйте з паперу конус з невеликим отвором у нижній частині. Його потрібно вставити в банку, але переконатися, що він не торкається дна повністю. Не має значення, якщо конус набагато більший за контейнер. Насправді сторони конуса та край банки повинні утворювати своєрідне з’єднання без зазорів.

2. Заклейте паперовий конус скотчем, щоб зберегти його форму, і відкладіть його.

3. Потім візьміть залишки фруктів і покладіть їх на дно банки. Підійдуть навіть яблучні або бананові шкірки.

4. Нарешті, покладіть паперовий конус на місце та обклейте його скотчем навколо банки, щоб добре закрити. Ось ваша пастка готова до використання!

Як позбутися мошок вдома - Саморобна пастка для плодових мух

Важливо: будьте обережні, щоб не надто розширити отвір у паперовому конусі, інакше мухи легко виберуться назовні.

Нагадаємо, що багато людей використовують спреї або рідини, щоб позбутися комарів, але ці засоби містять хімічні речовини, які можуть мати негативний вплив на здоров'я та дихання. Але є інші способи, які допоможуть вам позбутися комарів в домашніх умовах.

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