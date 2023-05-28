Трійця 2023: Чи обов'язково прикрашати будинок лепехою та яку зелень можна святити

Українські християни східного та західного обрядів святкують велике свято 12 червня 2022 року – П'ятидесятницю, Трійцю або Зелені свята. Українські традиції включають мають будинки зеленими рослинами, зокрема лепехою. Ця практика має свої коріння в давнину і досі зберігається у багатьох регіонах України.

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Походження цього звичаю пов'язане зі віруваннями наших предків. Вони вважали, що на Зелений тиждень, перед Трійцею, душі померлих прокидаються. Але не всі ці душі мають добрі наміри, тому люди прийняли звичай прикрашати будинки, двори та кімнати різними зеленими рослинами, які своїм ароматом відлякують заблудлі душі. На підлогу часто клали лепеху, чебрець, полин, а надворі використовували гілля клена.

Звичай прикрашати будинки зеленню на Трійцю має свої корені ще у старозавітній Церкві, коли біля будинків в П'ятидесятницю ставили зелені гілочки в пам'ять про те, як на Синайській горі Мойсей отримав скрижалі з Десятьма заповідями, а все навколо розцвіло й зазеленіло.

У прикрашенні будинків на Зелені свята використовують різноманітні трави. Мелісу, м'яту, волошки, лепеху, чебрець – це лише кілька з них. Трави збирають напередодні, щоб потім принести їх до церкви на богослужіння та освятити. Після цього трави висушують і тримають у будинку як оберіг.

Для прикрашання будинку використовують гілочки дерев: клена, дуба, липи, берези. Однак варто зазначити, що вербу та осику не слід використовувати. Осика пов'язана з легендою про Іуду, який повісився на цьому дереві, тому вона не підходить для оздоблення оселі. Щодо верби, то її не ламають, оскільки її гілочки вже використовуються на Вербну неділю.

Важливо відзначити, що прикрашення будинку лепехою є необов'язковим атрибутом свята Трійці. Проте священник Свято-Троїцького кафедрального собору, протоієрей Володимир Подолець, вважає його доречним. Він стверджує, що якщо немає можливості використати лепеху, то свято все одно буде святкуватися, адже головне – взяти участь у святковому богослужінні, помолитися та освятити різні зелені рослини, які символізують благодать та мають цілющу силу.

Нагадаємо, ми вже писали про Зелені свята- 2023: коли святкуємо, традиції та заборони цього свята.

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