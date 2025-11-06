Ціни, як до війни: в Україні здешевшала низка продуктів

В Україні знизилися ціни на овочі борщового набору. Фахівці пояснюють це хорошим урожаєм, хоча попереджають — така ситуація може бути недовгою.

За словами фермерів, через тривалі дощі збиральні роботи цього року почалися із затримкою — майже на півтора місяця пізніше. Попри це, урожайність виявилася значно вищою: подекуди овочів зібрали на 30–40% більше, ніж минулого сезону.

Як результат — ціни на буряк, моркву та інші базові овочі помітно знизилися. Пр це пише ТСН.

Наприклад, фермери розповідають, що торік восени буряк продавали по 12 грн за кілограм, а взимку він подорожчав до 15–16 грн. Нині ж запропонована ціна — близько 6 грн. Морква, яка раніше коштувала восени 15–16 грн, а взимку доходила до 20–22 грн, зараз продається по 7–8 грн. Експерти підтверджують: у жовтні вартість овочів борщового набору знизилася на 5–6% порівняно з вереснем. Найдешевшою стала цибуля, а капуста зараз удвічі вигідніша, ніж минулої осені.

Втім, такі ціни — не всюди. На столичних ринках, зокрема в Києві, капуста, морква й буряк подекуди продаються по 30 грн за кілограм. Продавці пояснюють це витратами на логістику та торгівлю.

Ще одна причина здешевлення — брак овочесховищ. Багато фермерів вимушені продавати врожай одразу, оскільки не мають можливості зберігати його. Будівництво сучасного сховища коштує сотні мільйонів гривень, тому держава вже розширила доступ до пільгового кредитування для таких проєктів. Крім того, через проблеми зі світлом аграріям доводиться використовувати генератори.

Експерти застерігають: з приходом зими ціни можуть знову зрости. Все залежатиме від того, скільки якісної продукції аграріям вдасться зберегти, а також від ситуації з енергосистемою. За несприятливих умов овочі можуть подорожчати взимку на 20%, а навесні — навіть на 40–50%.

