Цены, как до войны: в Украине подешевел ряд продуктов

В Украине снизились цены на овощи борщового набора. Специалисты объясняют это хорошим урожаем, хотя предупреждают, что такая ситуация может быть недолгой.

По словам фермеров, из-за длительных дождей уборочные работы в этом году начались с задержкой почти на полтора месяца позже. Несмотря на это, урожайность оказалась значительно выше: кое-где овощей собрали на 30–40% больше, чем в прошлом сезоне.

Как результат – цены на свеклу, морковь и другие базовые овощи заметно снизились. Об этом пишет ТСН.

Например, фермеры рассказывают, что в прошлом году осенью свеклу продавали по 12 грн за килограмм, а зимой она подорожала до 15–16 грн. Сейчас же предложенная цена – около 6 грн. Морковь, которая раньше стоила осенью 15–16 грн, а зимой доходила до 20–22 грн, сейчас продается по 7–8 грн. Эксперты подтверждают: в октябре стоимость овощей борщового набора снизилась на 5–6% по сравнению с сентябрем. Самым дешевым стал лук, а капуста сейчас вдвое выгоднее, чем прошлой осенью.

Впрочем, такие цены не везде. На столичных рынках, в частности, в Киеве, капуста, морковь и свекла кое-где продаются по 30 грн за килограмм. Продавцы объясняют это расходами по логистике и торговле.

Еще одна причина удешевления – нехватка овощехранилищ. Многие фермеры вынуждены продавать урожай сразу, поскольку не имеют возможности хранить его. Строительство современного хранилища стоит сотни миллионов гривен, поэтому государство уже расширило доступ к льготному кредитованию для таких проектов. Кроме того, из-за проблем со светом аграриям приходится использовать генераторы.

Эксперты предостерегают: с приходом зимы цены могут снова вырасти. Все зависит от того, сколько качественной продукции аграриям удастся сохранить, а также от ситуации с энергосистемой. В неблагоприятных условиях овощи могут подорожать зимой на 20%, а весной даже на 40–50%.

