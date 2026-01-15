Ціни виросли майже на третину: в Україні подорожчали популярні продукти

Після новорічних свят в Україні помітно змінилися ціни на овочі та фрукти. Найвідчутніше зросла вартість картоплі, середня ціна піднялася майже на 30% і збільшилася з 10 до 13 гривень за кілограм.

Водночас ріпчаста цибуля стала дешевшою: її ціна знизилася на 2 гривні — з 8 до 6 грн/кг. Інші овочі з традиційного "борщового набору" подорожчали приблизно на тому ж рівні, що й картопля. Про це свідчать дані сайту "Столичного ринку".

Так, морква та столовий буряк додали по одній гривні й нині продаються по 9 грн/кг замість попередніх 8. Білокачанна капуста також зросла в ціні на гривню — до 10 грн/кг.

Подорожчали й імпортні тепличні овочі. Рожеві помідори зараз коштують близько 165 грн/кг, тоді як наприкінці минулого року їх продавали по 155 грн/кг. Огірки також додали в ціні й тепер реалізуються по 135 грн/кг проти 130 грн/кг у грудні.

Водночас деякі позиції стали доступнішими. Імпортні баклажани суттєво втратили в ціні — одразу близько 50 гривень і нині коштують приблизно 200 грн/кг. Болгарський перець подешевшав менш відчутно — на 10 гривень, до 180 грн/кг.

У фруктовому сегменті після свят спостерігається зниження цін на цитрусові. Мандарини, які досягли максимуму напередодні Нового року, подешевшали з 90 до 75 грн/кг. Апельсини втратили близько 5 гривень і зараз коштують 90 грн/кг. Натомість лимони пішли вгору — їхня ціна зросла зі 100 до 115 грн/кг.

