ТЦК не приймає лист зі скаргою: що робити

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають право оскаржити рішення або дії територіальних центрів комплектування, якщо вважають їх незаконними. Юристи пояснили, якими способами це можна зробити.

Про це повідомляє портал "Юристи.UA". Військовозобов’язані можуть оскаржувати дії Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не лише особисто, а й дистанційно — наприклад, надіславши письмову скаргу поштою.

Однак один із громадян розповів юристам, що зіткнувся з проблемою: він кілька разів надсилав лист зі скаргою до ТЦК, але кореспонденцію повертали назад, оскільки у центрі її не приймали.

Чоловік поцікавився, які дії можливі в такій ситуації. Юрист Андрій Брильов пояснив, що у подібному випадку є два основні способи захистити свої права.

Перший варіант — звернутися зі скаргою на гарячу лінію Міністерство оборони України та детально описати проблему. За словами юриста, військовозобов’язані мають право оскаржувати не лише неправомірні рішення, а й бездіяльність територіальних центрів комплектування.

Другий варіант — звернення до суду. У такому випадку громадянин може подати позов до окружного адміністративного суду щодо обласного ТЦК.

У позовній заяві можна вимагати визнати бездіяльність посадових осіб протиправною та зобов’язати їх виконати необхідні дії. Таким чином громадяни можуть юридично захистити свої права у випадку, якщо їхні звернення залишаються без розгляду.

