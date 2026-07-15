У частини українців пенсія може зрости на 54%: кого стосується

Українці, які після досягнення пенсійного віку не оформлюють пенсію одразу та продовжують офіційно працювати, можуть отримати вищі пенсійні виплати у майбутньому. Такий механізм передбачений чинним законодавством і покликаний стимулювати громадян довше залишатися економічно активними.

У Пенсійному фонді нагадують, що на підвищення пенсії можуть розраховувати люди, які досягли 60 років, мають необхідний страховий стаж, але свідомо не звернулися за призначенням пенсії та продовжили працювати.

Як збільшується пенсія

Розмір надбавки залежить від тривалості відстрочки виходу на пенсію. Якщо людина відкладає оформлення пенсії не більше ніж на п'ять років, її розмір збільшується на 0,5% за кожен повний місяць відтермінування.

У разі, якщо пенсію оформлюють більш ніж через п'ять років після виникнення права на неї, надбавка становить 0,75% за кожен повний місяць. Наприклад, рік відстрочки дозволяє збільшити пенсію на 6%, два роки — на 12%, а шість років (72 місяці) — уже на 54%.

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Чи завжди це вигідно

Попри можливість отримувати більшу пенсію, таке рішення не завжди є фінансово доцільним. Фахівці радять перед відтермінуванням ретельно оцінити власну ситуацію.

Зокрема, варто врахувати:

суму пенсійних виплат, яку людина не отримає за період відстрочки;

наскільки збільшиться щомісячна пенсія після її призначення;

стан здоров'я та особисті життєві обставини.

Для прикладу, якщо громадянин відклав оформлення пенсії на два роки, за цей час він міг не отримати близько 120 тисяч гривень. Якщо ж після призначення пенсії її розмір збільшиться лише на 600 гривень на місяць, компенсувати втрачений дохід вдасться лише приблизно через 16 років отримання підвищених виплат.

Саме тому експерти рекомендують не поспішати з таким рішенням і заздалегідь прорахувати всі можливі переваги та ризики. Для одних українців відкладення виходу на пенсію може стати вигідним кроком, тоді як для інших доцільніше оформити виплати одразу після набуття такого права.

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