У чоловіка в США позеленів язик та став волохатим: які причини (фото)

У США 64-річний чоловік звернувся до лікарів із незвичайним і трохи тривожним симптомом – його язик став зеленим і волохатим. Американець поскаржився на важкість говорити та неприємні відчуйся у роті.

Як повідомляє The New England Journal of Medicine, коли лікарі оглянули пацієнта, то з'ясували, що його язик мав подовжені ниткоподібні сосочки та зелене забарвлення. Ніяких інших уражень порожнини рота чи зубів не було помічено.

Чоловіку було поставлено діагноз "волохатий язик".

Зазначається, що язик пацієнта став волохатим та зеленим унаслідок накопичення мертвих клітин шкіри на ньому. Це призводить до того, що сосочки, які вкривають язик і містять смакові рецептори, подовжуються. Вони затримують інші речовини, такі як їжа, бактерії та дріжджі. Тому язик й позеленів.

Лікарі пояснили, що подібне захворювання може бути спричинене рідкісним побічним ефектом антибіотиків, поганою гігієною порожнини рота, сухістю в роті, курінням або вживанням м’якої їжі, яка не "стирає мертву шкіру на язиці".

Медики кажуть, що чоловік вживав антибіотики через зубну інфекцію безпосередньо перед появою симптомів. Однак вони заспокоїли пацієнта, зазначивши, що це лікується, але йому варто ретельніше доглядати за порожниною рота.

А ще йому порадили обережно почистити язик зубною щіткою та кинути палити. Через пів року язик американця повернувся до свого нормального вигляду, однак палити він так і не покинув.

