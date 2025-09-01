Вбивство Парубія: міністр Клименко розкрив подробиці затримання підозрюваного

Правоохоронні органи змогли вийти на підозрюваного у справі про вбивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія вже за добу після трагедії. Через 24 години після злочину слідчим вдалося визначити слід стрільця, а ще за пів доби – тобто через 36 годин після вбивства – його було затримано на території Хмельниччини.

Про це у ніч на 1 вересня повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. "Не можу розкривати багато деталей, але зазначу: злочин був заздалегідь і ретельно спланований. Виконавець відстежував пересування жертви, продумував маршрут та навіть готував шлях для втечі", – наголосив Клименко.

До справи залучили десятки правоохоронців як із Львівської області, так і з центрального апарату Нацполіції, а також співробітників СБУ.

У ніч проти 1 вересня президент Володимир Зеленський заявив про затримання ймовірного вбивці. Він уточнив, що генпрокурор Руслан Кравченко доповів про перші покази підозрюваного та визначив наступні процесуальні кроки. За словами глави держави, слідство триває, аби встановити всі обставини злочину.

30 серпня у Франківському районі Львова було вбито колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Злочинець замаскувався під кур’єра Glovo: був у чорному шоломі та їхав на електровелосипеді. Він здійснив кілька пострілів, випустивши у політика вісім куль, а після цього заховав зброю у сумку.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для розслідування цього резонансного злочину задіяні всі доступні сили та ресурси.

