Убийство Парубия: министр Клименко раскрыл подробности задержания подозреваемого

Правоохранительные органы смогли выйти на подозреваемого по делу об убийстве народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия уже через сутки после трагедии. Через 24 часа после преступления следователям удалось определить след стрелка, а еще через пол суток - то есть через 36 часов после убийства - он был задержан на территории Хмельницкой области.

Об этом в ночь на 1 сентября сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. "Не могу раскрывать много деталей, но отмечу: преступление было заранее и тщательно спланировано. Исполнитель отслеживал передвижение жертвы, продумывал маршрут и готовил путь для побега", – подчеркнул Клименко.

К делу привлекли десятки стражей порядка как из Львовской области, так и из центрального аппарата Нацполиции, а также сотрудников СБУ.

В ночь на 1 сентября президент Владимир Зеленский заявил о задержании вероятного убийцы. Он уточнил, что генпрокурор Руслан Кравченко доложил о первых показаниях подозреваемого и определил следующие процессуальные шаги. По словам главы государства, следствие продолжается, чтобы установить все обстоятельства преступления.

30 августа во Франковском районе Львова был убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Преступник замаскировался под курьера Glovo: был в черном шлеме и ехал на электровелосипеде. Он произвел несколько выстрелов, выпустив в политика восемь шаров, а затем спрятал оружие в сумку.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для расследования этого резонансного преступления задействованы все доступные силы и ресурсы.

