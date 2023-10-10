Вчений розкрив секрети довголіття, які допоможуть дожити до 120 років

Вальтер Лонго планує дожити до надзвичайно пізнього віку завдяки ретельно розробленому розпорядку дня та здоровим звичкам. Сотні довгожителів, які стали об'єктом його досліджень та інтерв'ю, служать для нього джерелом натхнення.

Багато із довгожителів, яких він вивчав, активно фізично рухалися кілька годин щодня. Таким чином, Лонго вирішив вести активний спосіб життя, навіть несучи свій багаж у аеропорту, замість користування ліфтом. Про це пише Today.

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"Перенесення речей – це те, для чого ми були створені. Якщо ви не робите цього, м'язи стають слабшими, і ви стаєте менш активними, що може призвести до проблем", – зауважує він.

Вальтер Лонго має амбітну мету не лише дожити до 100 років, але і подолати цю позначку. Його основним фокусом є дієта, яку він розглядає як головний чинник для збільшення тривалості життя.

Дослідник приділяє особливу увагу піскетаріанській дієті, яка включає рибу та морепродукти разом з рослинною їжею. Більшість білка він отримує від бобових культур, таких як нут, сочевиця та чорна квасоля. В меню Лонго також присутні цільнозернові продукти, овочі та значна кількість оливкової олії. Важливою частиною його раціону є горіхи та чорний шоколад з вмістом 85% какао. Він також вживає один-два келихи вина на тиждень.

Доктор Лонго застерігає від занадто великої кількості білка та рекомендує споживати більше вуглеводів, які містяться в овочах та цільнозернових продуктах. Щодня він проводить тренування на велотренажері для підтримки кардіо-функцій та гуляє принаймні по годині. Його підхід до життя включає у себе різноманітні фізичні активності, що допомагають підтримувати тіло в гарній формі.

Лонго радить бути уважними до споживання фруктів через їх високий вміст цукру, і рекомендує обмежити цукор у харчуванні загалом. Окрім того, він підкреслює важливість збереження низького рівня цукру в організмі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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