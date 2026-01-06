Здивує незвичайною погодою: яким буде літо-2026

За даними метеорологічних спостережень, минула зима в Україні була однією з найхолодніших за останні 15 років. На цьому тлі виникає питання: чи варто очікувати аномально спекотного літа 2026 року, чи глобальні кліматичні зміни вже повністю змінюють традиційні погодні закономірності/

Про це пише ТСН. Синоптики наголошують: довгострокові прогнози завжди мають імовірнісний характер. Водночас сучасні моделі, зокрема Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), дозволяють окреслити загальні тенденції літнього сезону.

Окрему роль у формуванні погоди відіграють глобальні кліматичні явища — Ель-Ніньйо та Ла-Нінья, які фактично працюють як "регулятори" температури на планеті. Ель-Ніньйо — це потепління поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану, яке змінює атмосферну циркуляцію та підвищує середню глобальну температуру. У такі періоди у світі частішають екстремальні погодні явища: зливи, повені, посухи та хвилі спеки.

Натомість Ла-Нінья є протилежною фазою — вона охолоджує океанічні води, сприяє зниженню глобальної температури та часто приносить більш прохолодні зими в Європу і Північну Америку. Ці фази змінюють одна одну в середньому кожні 3–4 роки.

За даними кліматологів, наразі фаза Ла-Нінья слабшає, а вплив Ель-Ніньйо поступово посилюється, що може підвищити ймовірність теплішого літа.

Чи буде в Україні аномальна спека

Попри це, українські науковці закликають не очікувати екстремальних сценаріїв. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух зазначає, що вплив Ель-Ніньйо справді може підвищувати ймовірність хвиль тепла, однак катастрофічної спеки рівня +50°C в Україні не прогнозується.

За її словами, середня температура літа 2026 року буде приблизно на 1–2°C вищою за кліматичну норму. Найбільше потепління очікується у північних та північно-східних регіонах, де спекотні періоди можуть відчуватися сильніше.

Водночас загалом сезон буде нерівномірним: періоди спеки чергуватимуться з прохолоднішими днями, а кількість опадів залишиться близькою до норми.

Прогноз на червень

Укргідрометцентр прогнозує, що червень 2026 року буде теплішим за норму приблизно на 1,5°C. Середня температура повітря становитиме +19…+23°C, у гірських регіонах — +16…+20°C. Кількість опадів очікується в межах кліматичної норми.

Фахівці також попереджають про типову для літа активізацію грозових процесів — можливі град, шквали та локальні зливи. Водночас ризик заморозків у червні наразі не прогнозується.

Народні прогнози та сучасна кліматологія

Деякі народні синоптики прогнозують помірне літо з чергуванням прохолодних і спекотних періодів. Зокрема, очікується, що найбільш спекотним стане серпень, тоді як червень і липень можуть бути більш нестабільними з опадами.

Втім, кліматологи застерігають: через швидкі кліматичні зміни традиційні довгострокові методи прогнозування поступово втрачають точність.

Загальна картина літа 2026

За даними кліматичних моделей ECMWF, AccuWeather та Ventusky, літо в Україні буде динамічним і контрастним:

Червень — помірно теплий старт сезону з частими дощами та грозами, температура до +27°C, місцями вище +30°C.

— помірно теплий старт сезону з частими дощами та грозами, температура до +27°C, місцями вище +30°C. Липень — найспекотніший місяць із хвилями тепла до +35…+38°C, але з короткочасними дощами та грозами.

— найспекотніший місяць із хвилями тепла до +35…+38°C, але з короткочасними дощами та грозами. Серпень — більш стабільний і сухий період із теплими днями та прохолоднішими ночами, поступове зниження кількості опадів.

Літо 2026 року в Україні, за прогнозами синоптиків, не стане екстремальним, попри вплив глобальних кліматичних процесів. Очікується чергування теплих і спекотних періодів із короткими похолоданнями та грозами.

Фахівці радять українцям готуватися до мінливої погоди, стежити за прогнозами та бути готовими як до літньої спеки, так і до раптових злив.

