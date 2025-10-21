Україна не повинна віддавати свої землі за мир з рф - Каллас

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Україна не повинна поступатися жодними територіями у межах можливої мирної угоди з Росією. Під час виступу в Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС Каллас наголосила на неприпустимості "торгівлі" українськими землями.

"Якщо ми просто віддамо території, це стане сигналом для всього світу, що можна силою захоплювати землі сусідів і залишатися безкарним. Це вкрай небезпечно. Саме тому існує міжнародне право — щоб запобігати таким випадкам", — зазначила Каллас. Про це пише Politico.

Її заява прозвучала після того, як головний переговорник Дональда Трампа Стів Віткофф нібито запропонував президентові Володимиру Зеленському погодитися на передачу Донбасу Росії в межах угоди про припинення вогню. Сам Трамп у нещодавньому інтерв’ю телеканалу Fox News заявив, що Росія "збереже частину територій", захоплених під час війни.

За даними Politico, після переговорів у Вашингтоні лідери ЄС висловили підтримку Україні та її президенту, хоча в деяких заявах європейських політиків простежується обережність щодо питання повного відновлення українських кордонів.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував зустріч з Путіним у Будапешті.

