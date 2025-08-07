Українцям розповіли, чи можна відмовитися від повірки лічильників

Українці зобов'язані регулярно перевіряти свої лічильники. Цю перевірку слід виконувати щонайменше раз на чотири роки.

Вона необхідна для коректного нарахування платіжок, пише "24 Канал". Уникнути даної перевірки облікових приладів не можна. Річ у тому, що якщо споживач не виконує вимогу щодо обов'язкової повірки вчасно, підприємство не має права використовувати показання таких лічильників для розрахунку спожитих послуг.

У такому випадку нарахування відбуватиметься за аналогією з методом, що використовується для квартир, де немає індивідуальних лічильників.

Споживач має право самостійно обрати акредитовану установу, яка здійснює повірку засобів вимірювальної техніки. Після завершення процедури необхідно отримати офіційні документи, що засвідчують її успішне проведення.

Документи, які підтверджують повірку:

акт періодичної повірки, в якому вказано серійний номер та модель лічильника, дата здійснення повірки або його демонтажу, а також зафіксовані показники приладу;

свідоцтво про відповідність, що підтверджує, що лічильник відповідає державним стандартам. У документі також зазначено дату наступної планової повірки.

Читайте також: Українцям розповіли, чому може не працювати нічний тариф на електроенергію

Вартість повірки приладів обліку зазвичай коливається в межах від 350 до понад 1 000 грн, залежно від типу лічильника та регіону.

Після проведення метрологічної перевірки водяних і теплових лічильників споживач зобов’язаний передати отримані результати до відповідних служб – обленерго та теплоенерго, для оновлення облікових даних.

Кому все ж дозволено не перевіряти лічильники

У період дії воєнного стану перевірка лічильників не є обов’язковою для мешканців тимчасово окупованих територій – їм надається три місяці після завершення воєнного стану, щоб пройти повірку. Мешканці районів, де тривають активні бойові дії, мають шість місяців після завершення воєнного стану для здійснення перевірки приладів обліку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тарифи на світло та газ в Україні можуть зрости до економічно обґрунтованих рівнів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!