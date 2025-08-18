Українцям роздадуть майже по 20 000 грн на дрова: хто зможе отримати допомогу

Українські родини, що проживають поблизу зони бойових дій, отримають фінансову підтримку на зимовий період 2025–2026 років. Держава виділить 19 400 гривень кожному домогосподарству для закупівлі твердого палива, зокрема дров, вугілля, брикетів або пелетів. Ця допомога буде доступна лише для мешканців прифронтових регіонів, і має на меті забезпечити тепло та стабільність у складних умовах.

Рішення було затверджено урядом України, а фінансова підтримка надається завдяки внескам Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та інших благодійних структур. Про це пише OBOZ.UA.

Матеріальна допомога передбачена для двох груп громадян України:

Без врахування соціальної вразливості : фінансування доступне мешканцям населених пунктів, що розташовані в межах 10 км від державного кордону з Росією або зони бойового зіткнення. Усі родини, які проживають у цій зоні та використовують тверде паливо для обігріву житла, мають право на отримання підтримки. Для осіб із вразливих категорій : допомога надається жителям регіонів, де тривають активні бойові дії, але які знаходяться поза межами 10-кілометрової прикордонної зони. До таких областей належать: Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька та Миколаївська.



Фінансова підтримка буде здійснена у період з вересня по жовтень. Для її отримання необхідно звернутися із заявою до органу місцевої влади за адресою проживання – як зареєстрованою, так і фактичною. Подати документи має право будь-хто з членів родини або офіційний представник домогосподарства.

Грошові кошти будуть перераховані безготівково на банківський рахунок, вказаний у заяві. У разі вимушеного переїзду до більш безпечного регіону після подання документів, нарахування допомоги не буде скасовано – вона залишиться чинною.

Про які вразливі категорії населення йде мова

До вразливих категорій населення належать особи, які стикаються з труднощами у задоволенні своїх життєво необхідних потреб або зазнали значних втрат через воєнні події. Наприклад:

багатодітні сім'ї (з трьома і більше дітьми);

(з трьома і більше дітьми); самотні батьки , які виховують дітей віком до 18 років;

, які виховують дітей віком до 18 років; люди з інвалідністю або члени домогосподарства з особливими потребами чи хронічними захворюваннями;

або члени домогосподарства з особливими потребами чи хронічними захворюваннями; літні люди (пенсіонери, особливо самотні та непрацездатні особи);

(пенсіонери, особливо самотні та непрацездатні особи); внутрішньо переміщені особи (ВПО), які були змушені покинути свої домівки.

Ще одним із поширених додаткових показників виступає невисокий дохід на одного члена родини. Такі умови визначаються з метою забезпечення підтримки тим, хто перебуває у найбільш вразливому становищі та справді потребує допомоги.

