Українці без трудового стажу все одно можуть отримати 'пенсію': який її розмір

В Україні особи, які ніколи не працювали офіційно і не накопичили мінімум 15 років страхового стажу, не можуть отримати пенсію за віком. Натомість, досягнувши 65 років, вони можуть претендувати на соціальну допомогу, сума якої варіюється від 2 361 до 3 028 грн, залежно від доходу родини.

Як повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ), згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", мінімальний стаж для призначення пенсії щорічно збільшується на один рік. У період з 1 січня по 31 грудня 2025 року встановлені такі вимоги:

60 років – не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – від 22 до 32 років стажу;

65 років – від 15 до 22 років стажу.

Якщо до 65 років особа не накопичила мінімум 15 років офіційного трудового стажу, вона не зможе отримати пенсію за віком. В такому разі можна отримувати лише соцдопомогу.

Страховий стаж – коли людина підлягала обов’язковому державному пенсійному страхуванню, а внески до Пенсійного фонду сплачувалися у розмірі не менше мінімального. Підтвердити стаж можна за допомогою:

трудової книжки, що є основним документом;

довідок з місця роботи чи навчання;

документів з архівів;

даних реєстру застрахованих осіб, який зберігає інформацію з 2004 року.

Для періодів трудової діяльності до 2004 року потрібно надати паперові документи, які потім вносяться до електронного реєстру. Якщо інформація про стаж уже є в базі – пенсію можуть призначити автоматично, без додаткових звернень.

Виплата пенсії за віком здійснюється особам, які досягли встановленого віку та мають необхідний страховий стаж. Її розмір визначається тривалістю цього стажу та рівнем заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Громадяни, які не накопичили мінімальний стаж або ніколи не працювали офіційно, можуть претендувати на соціальну допомогу замість пенсії.

Виплата здійснюється виключно після досягнення 65-річного віку, і її розрахунок відбувається за окремими правилами. У 2025 році розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома показниками:

середнім щомісячним доходом на одного члена сім’ї за останні шість місяців;

встановленим прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, який становить 2 361 гривню.

Розмір соціальної допомоги обмежений і не може перевищувати 3 028 грн – це встановлений прожитковий мінімум для осіб, які мають працездатність. Сума переглядається кожні пів року, враховуючи зміни у фінансовому становищі та майнових обставинах родини. Для оформлення допомоги необхідно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення та надати відповідний пакет документів, зокрема:

паспорт;

ідентифікаційний код;

декларація про доходи за останні 6 місяців;

довідка з Пенсійного фонду про відсутність необхідного стажу.

Призначення допомоги здійснюється після ретельної перевірки наданої інформації та підтвердження відповідності встановленим умовам. На офіційному вебпорталі Пенсійного фонду України користувачі мають змогу:

ознайомитися з даними своєї персональної облікової картки;

переглянути накопичений страховий стаж;

побачити розмір сплачених внесків і заробітну плату, з якої вони були нараховані;

скористатися інтерактивним пенсійним калькулятором для приблизного розрахунку майбутньої пенсії.

