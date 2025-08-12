Подвійний стаж: хто отримує право на дострокову пенсію в Україні

В Україні окремі групи працівників мають право на подвійний страховий стаж: за кожен відпрацьований рік їм зараховують по два роки. Це дозволяє їм вийти на пенсію раніше за інших громадян.

При призначенні пенсії враховується стаж, в якому подвійно зараховуються періоди роботи у важких, небезпечних або екстремальних умовах, йдеться в Пенсійному фонді України. За таких обставин кожен відпрацьований рік зараховується як два, що дає можливість достроково вийти на пенсію.

Основні категорії працівників, які мають право на подвійний стаж, включають:

Підземні професії: працівники шахт, рудників, метро та обслуговувачі підземних комунікацій.

працівники шахт, рудників, метро та обслуговувачі підземних комунікацій. Працівники в екстремальних кліматичних умовах: Крайній Північ, високогір’я та інші регіони з несприятливим кліматом.

Крайній Північ, високогір’я та інші регіони з несприятливим кліматом. Військові: учасники бойових операцій, антитерористичних заходів та інших небезпечних завдань.

учасники бойових операцій, антитерористичних заходів та інших небезпечних завдань. Медичні працівники з підвищеним ризиком: працівники протитуберкульозних диспансерів, психіатричних і інфекційних установ (зокрема ті, хто працював до 1 січня 2004 року).

Працівники водного транспорту, що виконують тривалі рейси в специфічних умовах.

що виконують тривалі рейси в специфічних умовах. Люди, залучені до ліквідації надзвичайних ситуацій – аварій, катастроф, стихійних лих.

– аварій, катастроф, стихійних лих. Працівники, зайняті у шкідливих або особливо шкідливих умовах праці, таких як шум, вібрації, радіація, токсичні речовини.

Як скористатися правом на достроковий вихід на пенсію?

Щоб отримати пенсію раніше завдяки подвійним рокам стажу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України, надавши підтверджувальні документи:

Записи у трудовій книжці;

Довідки від роботодавця;

Витяги з нормативних актів, що регламентують умови праці.

Завдяки цьому ПФУ врахує подвійний стаж під час оформлення пенсії, що дозволить вийти на заслужений відпочинок раніше.

