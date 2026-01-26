Українці з групою інвалідністю отримають відстрочку від мобілізації у 2026 році: кого стосується

Під час дії воєнного стану в Україні мобілізаційні заходи поширюються на переважну більшість чоловіків віком від 25 до 60 років. Водночас законодавство передбачає низку підстав для отримання відстрочки, яка унеможливлює призов без згоди громадянина.

Зокрема, це стосується осіб із серйозними захворюваннями та встановленою інвалідністю. У Міноборони пояснили, хто саме звільняється від мобілізації та як оформити відповідну відстрочку.

Хто з інвалідністю не підлягає мобілізації

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізацію", усі особи з інвалідністю мають право на відстрочку від призову. При цьому значення не має ані група інвалідності, ані конкретний діагноз, ані тривалість захворювання. Тобто мобілізації не підлягають громадяни з інвалідністю будь-якої групи, включно з третьою.Як оформити відстрочку за інвалідністю у 2026 році

Згідно з оновленими правилами, які набули чинності у листопаді 2025 року, оформлення відстрочки більше не здійснюється безпосередньо в територіальних центрах комплектування. Подати документи тепер можна через Центри надання адміністративних послуг або за допомогою застосунку "Резерв+".

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Якщо інвалідність встановлюється вперше, чоловікові необхідно звернутися до сімейного лікаря, який надає направлення на проходження Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Саме МСЕК визначає групу інвалідності та строк її дії. Після отримання відповідної довідки можна подати заяву на відстрочку. За наявності електронних документів це зручно зробити через "Резерв+", в інших випадках — у ЦНАПі.

Закон також передбачає, що відстрочка за інвалідністю може надаватися на строк від шести до дванадцяти місяців із подальшим проходженням повторної комісії. Такий варіант застосовується у разі захворювань середньої тяжкості. Водночас окремі діагнози дають право на безстрокову відстрочку — у цьому разі статус автоматично продовжується в електронній системі.

Коли мобілізація осіб з інвалідністю можлива

Попри наявність інвалідності, деякі громадяни добровільно прагнуть проходити військову службу. Закон дозволяє чоловікам з будь-якою групою інвалідності укласти контракт із Збройними силами України за власним бажанням. Це єдиний законний випадок, коли особу з інвалідністю можуть залучити до служби.

Крім того, мобілізація можлива, якщо інформація про інвалідність не була внесена до облікових даних, а відстрочка офіційно не оформлена. У такій ситуації призов вважатиметься законним, адже формальних підстав для звільнення немає. Саме тому чоловікам з інвалідністю важливо своєчасно подбати про оформлення відстрочки та перевірити, щоб відповідний статус відображався у застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, ми вже писали, на які освітні пільги мають право військові.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!