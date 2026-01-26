Украинцы с группой инвалидности получат отсрочку от мобилизации в 2026 году: кого касается

Во время действия военного положения в Украине мобилизационные мероприятия распространяются на большинство мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время законодательство предусматривает ряд оснований для получения отсрочки, которая делает невозможным призыв без согласия гражданина.

В частности, это касается лиц с серьезными заболеваниями и инвалидностью. В Минобороны объяснили, кто именно освобождается от мобилизации и как оформить соответствующую отсрочку.

Кто с инвалидностью не подлежит мобилизации

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизации", все лица с инвалидностью имеют право на отсрочку от призыва. При этом не имеет значения ни группа инвалидности, ни конкретный диагноз, ни продолжительность заболевания. То есть мобилизации не подлежат граждане с инвалидностью какой-либо группы, включая третью. Как оформить отсрочку по инвалидности в 2026 году

Согласно обновленным правилам, вступившим в силу в ноябре 2025 года, оформление отсрочки больше не производится непосредственно в территориальных центрах комплектования. Подать документы теперь можно через Центры предоставления административных услуг или с помощью приложения "Резерв+".

Если инвалидность устанавливается впервые, мужчине необходимо обратиться к семейному врачу, который дает направление на прохождение Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Именно МСЭК определяет группу инвалидности и срок ее действия. После получения соответствующей справки можно подать заявление на отсрочку. При наличии электронных документов это удобно сделать через "Резерв+", в других случаях – в ЦНАПе.

Закон также предусматривает, что отсрочка по инвалидности может предоставляться сроком от шести до двенадцати месяцев с последующим прохождением повторной комиссии. Такой вариант применяется при заболеваниях средней тяжести. В то же время, отдельные диагнозы дают право на бессрочную отсрочку — в этом случае статус автоматически продолжается в электронной системе.

Когда мобилизация лиц с инвалидностью возможна

Несмотря на наличие инвалидности, некоторые граждане добровольно стремятся проходить военную службу. Закон разрешает мужчинам с любой группой инвалидности заключить контракт с Вооруженными силами Украины по собственному желанию. Это единственный законный случай, когда лицо с инвалидностью может быть привлечено к службе.

Кроме того, мобилизация возможна, если информация об инвалидности не была внесена в учетные данные, а отсрочка официально не оформлена. В такой ситуации призыв будет считаться законным, ведь формальных оснований для увольнения нет. Поэтому мужчинам с инвалидностью важно своевременно позаботиться об оформлении отсрочки и проверить, чтобы соответствующий статус отражался в приложении "Резерв+".

