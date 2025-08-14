'Укрзалізниця' блокує користувачів у своєму застосунку: названо головні причини

"Укрзалізниця" заблокувала 271 користувача, які займалися масовим викупом квитків або маніпуляціями з роботою застосунку. Загалом із березня через підозрілу активність обмежено доступ до 3 806 облікових записів.

Як пояснили у компанії, порушники створювали велику кількість пов’язаних акаунтів, з яких купували лише кілька квитків, намагаючись уникнути виявлення та блокування. Окрім цього, серед їхніх дій було:

бронювання квитків без подальшої оплати, ймовірно, з метою очікування вигідних замовлень;

масові спроби бронювання. Наприклад, один із таких користувачів 134 рази резервував квитки на 15 хвилин, жодного разу їх не придбавши;

купівля великої кількості квитків на різні прізвища.

"Укрзалізниця" запровадила посилені заходи з ідентифікації своїх клієнтів. Тепер перевіряється не лише кількість придбаних квитків та різноманітність прізвищ у замовленнях, а й конкретні дії користувачів у системі, спрямовані на "утримання" квитків, чим часто зловживають спекулянти, – йдеться у повідомленні компанії.

Крім того, перевізник наголосив, що для протидії недобросовісним покупцям у роботі діють автоматизовані внутрішні механізми захисту. Серед них – складні CAPCHA-тести, які допомагають визначити, чи взаємодіє з системою реальна людина, чи програмний бот.

Причини, через які "Укрзалізниця" може заблокувати ваш акаунт у застосунку

Надмірне бронювання місць. Якщо один обліковий запис регулярно резервує квитки на 15 хвилин без подальшої оплати, система розцінює це як підозрілу активність.

Якщо один обліковий запис регулярно резервує квитки на 15 хвилин без подальшої оплати, система розцінює це як підозрілу активність. Занадто часті або хаотичні пошукові запити. Постійний інтенсивний пошук квитків за певним напрямком чи безсистемні запити можуть перевантажувати систему. Подібну поведінку часто виявляють у бот-акаунтів, тому вони блокуються одразу.

Постійний інтенсивний пошук квитків за певним напрямком чи безсистемні запити можуть перевантажувати систему. Подібну поведінку часто виявляють у бот-акаунтів, тому вони блокуються одразу. Кілька акаунтів на одну банківську картку. Якщо до різних профілів підв’язана одна й та сама картка, це може свідчити про спробу приховати спекулятивну діяльність із квитками.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" перегляне правила продажу квитків.

