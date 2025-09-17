Урсула фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти рф: що включає

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що найближчим часом буде представлено 19-й пакет санкцій ЄС, спрямований на російські криптоактиви, банківський сектор та енергетику. "Ми з президентом США Дональдом Трампом мали конструктивну дискусію щодо посилення економічного тиску на Росію. Єврокомісія готує новий, 19-й пакет санкцій, що стосуватиметься криптоактивів, банків та енергетики".

Про це вона написала у мережі Х після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Вона підкреслила, що воєнна економіка РФ утримується завдяки доходам від викопного палива, і ці ресурси продовжують фінансувати війну проти України.

Саме тому, за її словами, Єврокомісія наполягатиме на прискоренні відмови ЄС від російських енергоносіїв.

Нагадаємо, Трамп знайшов спосіб скасувати санкції проти Росії.

