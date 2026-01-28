У чому різниця між бронюванням та відстрочкою: пояснення Міноборони

В Україні й надалі діють воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас не всі військовозобов’язані підлягають призову одразу: частина громадян може отримати відстрочку або бронювання.

Хоча обидва механізми дають тимчасовий захист від мобілізації, між ними існує принципова різниця. Про це повідомляє Міноборони.

У чому різниця між бронюванням і відстрочкою

Бронювання — це тимчасове звільнення від призову на військову службу працівників підприємств, установ і організацій, які визнані критично важливими для економіки, життєзабезпечення населення та обороноздатності держави. Така відстрочка надається на обмежений строк і напряму пов’язана з місцем роботи.

Відстрочка, своєю чергою, — це офіційне рішення держави про перенесення призову для окремих категорій громадян з особистих, соціальних, сімейних, освітніх або медичних причин. Вона не залежить від роботодавця та ґрунтується на індивідуальних підставах.

Хто має право на бронювання

Бронювання можуть отримати військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади;

у місцевому самоврядуванні;

на підприємствах і в організаціях, визнаних критично важливими для функціонування держави в умовах війни.

Процедура бронювання регулюється постановою Кабінету міністрів №76 від 27 січня 2023 року (з урахуванням змін, внесених постановою №650 від 5 червня 2024 року).

Оформлення здійснюється за ініціативою роботодавця. Отримати інформацію або підтвердження бронювання можна:

через роботодавця;

в електронному кабінеті військовозобов’язаного "Резерв+";

у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

На який строк надається бронювання

Як зазначають юристи, бронювання має чітко визначений строк дії. Термін встановлюється в рішеннях Міністерства економіки та зазвичай не перевищує 12 місяців. Водночас він не може бути довшим за період проведення мобілізації. Для працівників державних органів строк бронювання визначається з урахуванням потреб забезпечення безперебійної роботи цих установ.

Що таке відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації — це відкладення призову на військову службу на підставі законодавчо визначених причин. Вона дозволяє громадянам реалізувати свої конституційні права, зокрема на освіту, сімейне життя або догляд за близькими.

Перелік підстав для надання відстрочки закріплений у Законі України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку". Кожен випадок розглядається індивідуально, а рішення ухвалюють уповноважені органи.

Хто не підлягає мобілізації

Під час загальної мобілізації не підлягають призову, зокрема:

працівники органів державної влади та критично важливих підприємств;

особи, визнані непридатними до служби за станом здоров’я або віком;

громадяни, які постійно здійснюють догляд за людьми, що потребують сторонньої допомоги;

батьки, які виховують неповнолітніх дітей;

багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років);

одинокі матері та батьки-одинаки;

опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі;

батьки дітей з інвалідністю або повнолітніх дітей з інвалідністю I–II груп;

громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

особи, які мають неповнолітню дитину, а їхній чоловік або дружина проходить військову службу;

студенти, аспіранти, докторанти, асистенти-стажери, які навчаються за денною або дуальною формою.

Нагадаємо, ми вже писали, на які освітні пільги мають право військові.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!