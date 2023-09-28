В Юдейській пустелі виявили унікальний візантійський псалом (фото)

Команда археологів Єврейського університету, яка працювала у фортеці Гірканія в Юдейській пустелі поблизу Єрусалиму виявила псалом з Нового Заповіту. Фрагмент святого письма унікальний та написаний грецькою мовою.

Спільнота візантійських християнських ченців, заснована в 5 столітті нашої ери, ймовірно, відповідальна за адаптований напис 86 Псалма. Про це повідомляє THE TIMES OF ISRAEL.

Грецький напис говорить: "Ісусе Христе, бережи мене, бо я бідний і нужденний. Бережи моє життя, бо я вірний тобі". В оригінальному єврейському псалмі, відомому як "Молитва Давида", перша частина звучить так: "Вислухай мене, Господи, і відповідай мені".

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Крім псалма, неподалік знайдено схожий напис, який ще чекає аналізу. Це, ймовірно, єдині написи грецьких псалмів койне, знайдені на камені, а не на пергаменті чи інших матеріалах, відзначили археологи.

Фортеця Гірканія походить від династії Хасмонеїв (II–I століття до н. е.) і розташована на вершині 200-метрового пагорба, який був вирівняний для розміщення будівель, що є частиною серії пустельних фортець на вершині пагорба. Пізніше цар Ірод значно розширив і відремонтував фортецю, як це було з більш відомими місцями Масада та Іродіум.

Також під час розкопок було знайдено невелику золоту каблучку діаметром близько 1 сантиметра з бірюзовим каменем із написом арабською мовою "Машаллах" (так було забажано Богом).

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