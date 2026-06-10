У Резерв+ розширили перелік категорій громадян, які можуть отримати відстрочку: про кого йдеться

Міністерство оборони України повідомило про оновлення функціоналу застосунку "Резерв+". Відтепер наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ можуть оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн — без особистого звернення до територіальних центрів комплектування.

Про це повідомляє Міноборони. Нова послуга в "Резерв+" стала черговим кроком у цифровізації військового обліку та спрощенні доступу до державних сервісів. Вона доступна для науковців університетів і дослідницьких установ, а також працівників Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.

Щоб скористатися сервісом, у Єдиній державній електронній базі з питань освіти мають міститися актуальні дані про працівника. Система перевіряє основне місце роботи, зайнятість не менше 0,75 ставки, відповідність посади переліку наукових, а також наявність права на відстрочку.

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Додатковою умовою є підтвердження, що навчальний або науковий заклад здійснює наукову діяльність і пройшов державну атестацію. Процедура подання максимально спрощена: користувачеві потрібно авторизуватися в застосунку "Резерв+", обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" та надіслати запит. Після цього система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах і повідомляє про результат.

У Міноборони зазначають, що у разі труднощів із оформленням відстрочки слід звернутися до кадрової служби або адміністрації установи. Найчастіше причиною відмови є неточна або застаріла інформація в ЄДЕБО. Раніше онлайн-відстрочка вже була доступна для педагогічних і науково-педагогічних працівників. Розширення переліку користувачів дозволяє ще більшій кількості фахівців оформлювати документи дистанційно, без зайвої бюрократії.

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