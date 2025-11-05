У США розбився військовий літак: є поранені та та троє загиблих (фото)

Увечері у вівторок під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілля зазнав аварії вантажний літак UPS. Після падіння судна спалахнула потужна пожежа, а густий дим змусив місцеву владу закликати жителів кількох навколишніх районів негайно перейти до укриттів. За попередньою інформацією, загинули троє людей, ще 11 зазнали поранень.

Як повідомляє ABC News, авіасудно McDonnell Douglas MD-11 виконувало рейс UPS 2976 до аеропорту Гонолулу на Гаваях і розбилося приблизно о 17:15 за місцевим часом. На борту перебував трьохчленний екіпаж. Первинні дані вказують на можливу відмову двигуна під час злету.

На місці трагедії працюють рятувальники, пожежні та правоохоронці. Через ризик потрапляння токсичного диму громадянам радять уникати району аварії та залишатися в укриттях. Поліція наголосила, що територія навколо місця події є небезпечною через активне займання та уламки.

Мер Луїсвілля Крейг Грінберг повідомив, що триває масштабна операція з ліквідації наслідків катастрофи, а низку вулиць перекрито. Губернатор Кентуккі Енді Бешир назвав інцидент дуже серйозним і закликав підтримати родини постраждалих. Пізніше він уточнив, що загибель щонайменше трьох людей підтверджена, і кількість жертв може зрости.

