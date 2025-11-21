В Україні дешевшає популярний продукт: яка ціна

Українські підприємства молокопереробної галузі продовжують збільшувати обсяги виробництва, хоча змушені продавати продукцію зі значними знижками. Як зазначають учасники ринку, такі кроки є вимушеними: вони дозволяють утримувати сировинну базу та скорочувати обсяги випуску збиткових біржових товарів.

Найбільше зниження цін спостерігається на сметану та вершки. Про це пише Інфагро.

Попри традиційне сезонне зростання попиту на ці продукти, переробники свідомо зменшують частку жиру, що використовується для виробництва масла, адже його виготовлення й надалі залишається економічно невигідним.

Ціни на основні цільномолочні продукти виробники змінювати не планують — принаймні до кінця року вони мають залишатися стабільними. Водночас через посилену конкуренцію на внутрішньому ринку провідні компанії активніше виходять на зовнішні ринки. У жовтні експорт свіжої молочної продукції зріс приблизно на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основним напрямком залишається Молдова, яка приймає близько 77% поставок. Також відновлюються відвантаження на Балкани, до ОАЕ активно експортують кисломолочні сири, а продаж глазурованих сирків продовжує охоплювати нові країни.

Імпорт свіжої молочної продукції у жовтні зменшився порівняно з вереснем, хоча й перевищує показники минулого року. Головним постачальником для України залишається Польща, і аналітики прогнозують, що обсяги польського імпорту зростатимуть до кінця року.

Нагадаємо, в Україні очікується зимове підвищення цін.

