В Україні дешевшає популярний продукт: яка ціна за кілограм

В Україні найближчим часом не прогнозують різкого подорожчання м’яса — ціни, ймовірно, залишатимуться відносно стабільними. Однією з головних причин цього є імпортна продукція, яка стримує зростання вартості на внутрішньому ринку.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. За словами експерта, вирішальним фактором нині є зростання обсягів імпорту, що суттєво збільшує пропозицію м’яса, передусім у сегменті свинини.

"Імпорт суттєво гальмує підвищення цін. Так, у період із літа до жовтня закупівельна ціна живих свиней коливалася в межах 95–100 гривень за кілограм. Після надходження імпортного м’яса пропозиція на ринку зросла, і зараз закупівельна ціна знизилася приблизно до 66 гривень", — пояснив Гопка.

Аналітик зазначив, що така ситуація негативно позначилася на фінансовому стані українських виробників, які за останні місяці зазнали помітних збитків.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Яка ситуація з цінами в магазинах

Водночас для споживачів зниження цін у роздробі відбувається значно повільніше. Якщо в середині 2025 року свинячий ошийок у торговельних мережах коштував у середньому 360–370 гривень за кілограм, то нині його ціна коливається в межах 310–340 гривень. В окремих магазинах м’ясо можна придбати навіть за 280 гривень за кілограм.

"Це свідчить про те, що роздрібні продавці не зазнають суттєвих втрат навіть за умов помітного здешевлення. Така ситуація стала можливою завдяки стабільній пропозиції на ринку", — зауважив експерт.

Чого очікувати найближчим часом

За словами Максима Гопки, подальша цінова динаміка залежатиме від співвідношення попиту та пропозиції, загальної ринкової кон’юнктури й обсягів імпорту. Подібні процеси нині відбуваються й на ринку молочної продукції, де через швидку псуваність товарів виробники змушені оперативно адаптуватися до змін.

Актуальні ціни на м’ясо

Станом на зараз середні ціни на м’ясну продукцію в Україні такі:

яловичина (гуляш) — близько 385,96 грн за кілограм;

куряче філе — 239,39 грн;

сало — орієнтовно 272 грн за кілограм.

Експерт підсумував, що за збереження нинішніх умов різкого стрибка цін на м’ясо в найближчій перспективі очікувати не варто.

Нагадаємо, в Україні подорожчала риба.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!