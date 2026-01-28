В Україні дорожчає популярний овоч: яка ціна за кілограм

В Україні за останній місяць помітно подорожчала картопля — у середньому її ціна зросла на 16% і нині коливається в межах 7–13 гривень за кілограм. Тенденція до зростання вартості почала формуватися ще із середини січня.

Наразі ринок картоплі перебуває в умовах стабільного попиту та відчутного скорочення пропозиції. Господарства, які мають якісну продукцію й можливість її зберігати, свідомо притримують запаси в сховищах, розраховуючи на вигідніші ціни вже найближчим часом. Про це повідомляє EastFruit.

Водночас виробники, що не мали умов для тривалого зберігання, змушені були реалізувати картоплю ще до настання сильних морозів на початку року. Починаючи із середини грудня, їм доводилося поступово знижувати ціни на продукцію, яка втрачала придатність до зберігання.

У результаті обсяги картоплі на внутрішньому ринку суттєво зменшилися, що дало змогу виробникам підвищити відпускні ціни. Експерти прогнозують подальше зростання вартості, причому найбільш відчутне подорожчання очікується напередодні весни.

Додатковим чинником, який вплинув на ціноутворення, стали несприятливі погодні умови під час збирання врожаю. Рясні дощі негативно позначилися як на зовнішньому вигляді картоплі, так і на її лежкості. Водночас нинішні ціни все ще залишаються на 60–65% нижчими, ніж у цей самий період минулого року.

Скільки коштує картопля в супермаркетах

Novus — білу картоплю продають по 16,99 грн/кг;

— білу картоплю продають по 16,99 грн/кг; Varus — вагова картопля коштує близько 12,9 грн/кг;

— вагова картопля коштує близько 12,9 грн/кг; АТБ — ціна становить 13,39 грн/кг.

Схожа ситуація спостерігається й на ринку моркви. Наприкінці січня її вартість у середньому зросла на 15% за тиждень, що також пов’язано з дефіцитом пропозиції через стримування продажів власниками сховищ.

За прогнозом заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, овочі в Україні продовжать дорожчати щонайменше до появи продукції нового врожаю з відкритого ґрунту, тобто до початку літа.

