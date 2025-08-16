В Україні змінюють ціну на доступний фрукт: скільки тепер доведеться платити

В Україні цього року прогнозують більший урожай яблук у порівнянні з минулим роком, тому за сприятливої серпневої погоди ціни можуть впасти з понад 100 грн до приблизно 50–60 грн за кілограм. Такий сценарій можливий завдяки достатній площі фруктових садів та відсутності серйозних погодних аномалій під час збору врожаю.

Про це повідомляють аграрні експерти в матеріалі hromadske. Яблуко традиційно вважається не лише улюбленим фруктом українців, а й показником стабільності в аграрному секторі.

"Сьогодні яблука значно дорожчі, ніж торік, і навіть за всю історію незалежної України. Ранні сорти залишаються дорогими через обмежену пропозицію. Ми сподіваємося, що серйозних погодних катаклізмів не буде, садівники зберуть достатньо врожаю, а наявні площі дозволяють це зробити, тому яблука стануть більш доступними для споживачів", – пояснює Олександр Хорев із проєкту EastFruit.

Минулорічний урожай яблук вистачив лише до січня, а через відсутність сучасних сховищ вони швидко закінчилися, що призвело до потреби в імпорті. Це одразу підвищило ціну більш ніж у три рази – понад 100 гривень за кілограм, встановивши рекорд за всю історію незалежності.

Цього року ситуація виглядає оптимістичніше. Незважаючи на весняні заморозки, садівники мають достатні площі під яблуневими садами, тому розраховують на урожай, що задовольнить внутрішній попит і сприятиме зниженню цін. Аналітики зазначають, що якщо серпнева спека не перевищить норми, ціни на яблука стабілізуються, а ринок збереже баланс між пропозицією та попитом.

Варто підкреслити, що для України яблука – це не лише популярний продукт щоденного вжитку, а й важлива експортна позиція. Українські сорти високо цінуються за кордоном, тож врожай впливає не тільки на внутрішні ціни, а й на надходження валюти до країни.

Попри складні погодні умови навесні з пізніми заморозками та нестабільне літо, деякі овочеві культури демонструють позитивну динаміку. Прогнозується збір 7,6 млн тонн овочів (+11,5%) і 19,4 млн тонн картоплі (+10,7%). Водночас урожай плодово-ягідних культур очікується на 12,4% менший, ніж торік.

Особливо радує так званий "борщовий набір" – картопля, капуста, морква, буряк та цибуля. Їх пропозиція зростає, ціни знижуються, а на деякі позиції вартість навіть стала нижчою, ніж у минулому році. На відміну від овочів, фруктовий сегмент переживає непрості часи.

Заморозки пошкодили частину ягідних культур, зокрема близько 10% обліпихи. Урожай ожини, суниці, малини та лохини виявився нижчим за очікування, а якість плодів залишає бажати кращого. Особливо постраждали персики – на ринку домінує імпорт (до 90% пропозиції), що призвело до підвищення цін та збільшення залежності від зовнішніх постачальників.

