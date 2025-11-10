В Україні виявили рідкісний гриб 'мутин собачий': чим цікавий (фото)

У селі Джурів Коломийського району Івано-Франківської області місцева жителька випадково натрапила на рідкісний гриб — мутин собачий (Mutinus caninus).

Про свою знахідку вона розповіла у місцевій спільноті у Facebook, зазначивши, що раніше лише бачила фото цього гриба в інтернеті, але не очікувала побачити його на власні очі.

"Ріс на трухлявій деревині, вкритій мохом. Висота — близько 5–7 сантиметрів. Івано-Франківська область, Коломийський район, село Джурів. 28.08.25", — написала жінка.

Мутин собачий належить до родини Веселкових і занесений до Червоної книги України. Цей гриб зазвичай росте на гнилій деревині, вкритій мохом, і має характерний вигляд — тонкий видовжений плодове тіло заввишки 5–7 см.

