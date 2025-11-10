В Украине обнаружили редкий гриб 'мутин собачий': чем интересен (фото)

В селе Джуров Коломыйского района Ивано-Франковской области местная жительница случайно наткнулась на редкий гриб — собачий мутин (Mutinus caninus).

О своей находке она рассказала в местном сообществе в Facebook, отметив, что раньше только видела фото этого гриба в интернете, но не ожидала увидеть его своими глазами.

"Рос на ветхой древесине, покрытой мхом. Высота – около 5–7 сантиметров. Ивано-Франковская область, Коломыйский район, село Джуров. 28.08.25", - написала женщина.

Мутин собачий принадлежит к семье Радужных и занесен в Красную книгу Украины. Этот гриб обычно растет на гнилой древесине, покрытой мхом, и имеет характерный вид — тонкое удлиненное плодовое тело высотой 5–7 см.

