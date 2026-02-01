В Україні подешевшав популярний продукт: яка ціна за кілограм

Наприкінці січня 2026 року гуртові ціни на овочі та фрукти в Україні демонструють змішану динаміку. Зростання пояснюється слабкою пропозицією на внутрішньому ринку та недостатніми обсягами імпорту з Туреччини.

Основні зміни за тиждень

Тепличні помідори — з 90–110 грн/кг до 90–125 грн/кг (+10% у верхній межі).

— з 90–110 грн/кг до (+10% у верхній межі). Тепличні огірки — з 130–180 грн/кг до 135–180 грн/кг (невелике зростання верхньої межі).

Картопля — діапазон розширився з 12–14 грн/кг до 10–14 грн/кг (нижня межа впала).

— діапазон розширився з 12–14 грн/кг до (нижня межа впала). Буряк — подешевшав на 1 грн — з 8–10 грн/кг до 7–9 грн/кг .

— подешевшав на 1 грн — з 8–10 грн/кг до . Ріпчаста цибуля — подорожчала на 1 грн — з 5–7 грн/кг до 6–8 грн/кг .

— подорожчала на 1 грн — з 5–7 грн/кг до . Зелена цибуля — суттєво подешевшала — з 250–270 грн/кг до 180–250 грн/кг .

— суттєво подешевшала — з 250–270 грн/кг до . Солодкий перець — верхня межа знизилася — з 145–180 грн/кг до 145–160 грн/кг .

— верхня межа знизилася — з 145–180 грн/кг до . Гострий перець — подешевшав — з 100–200 грн/кг до 100–180 грн/кг .

— подешевшав — з 100–200 грн/кг до . Синя капуста — стала доступнішою — з 20–25 грн/кг до 15–20 грн/кг .

— стала доступнішою — з 20–25 грн/кг до . Пекінська капуста — трохи подорожчала — з 20–25 грн/кг до 22–25 грн/кг .

— трохи подорожчала — з 20–25 грн/кг до . Інші види капусти — без змін.

Фрукти: виноград різко подорожчав

Найпомітніше зростання — на виноград: з 80–170 грн/кг до 140–200 грн/кг (майже вдвічі в нижній межі).

Груша — подорожчала — з 30–55 грн/кг до 40–60 грн/кг .

— подорожчала — з 30–55 грн/кг до . Яблука — ціни стабільні, але експерти вважають їх штучно завищеними через те, що виробники тримають продукцію на складах в очікуванні зростання (як це було влітку 2025 року).

— ціни стабільні, але експерти вважають їх штучно завищеними через те, що виробники тримають продукцію на складах в очікуванні зростання (як це було влітку 2025 року). Апельсини — подешевшали — з 70–110 грн/кг до 60–110 грн/кг.

Прогноз на лютий та передсвятковий період

Економіст Володимир Чиж зазначає, що напередодні Різдва та Нового року ціни на популярні овочі (картопля, помідори, огірки, капуста) можуть неодноразово переглядатися в бік підвищення. Попит традиційно зростає, а пропозиція вже обмежена через завершення сезону в багатьох тепличних господарствах.

