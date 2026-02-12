В Україні подешевшало популярне мʼясо: скільки коштує

Курятина залишається найдоступнішим видом м’яса в Україні, і в лютому її вартість помітно знизилася. У супермаркетах ціни на курячі стегна, гомілки, тушку та філе наразі нижчі, ніж середні показники за січень.

Про це свідчать дані порталу "Мінфін" станом на 11 лютого. Зокрема, стегна подешевшали до приблизно 138 гривень за кілограм, тоді як минулого місяця їхня середня ціна становила 146,40 гривні. Гомілки також стали доступнішими: нині вони коштують близько 97 гривень за кілограм проти 107,34 гривні у січні.

Зменшилася й вартість курячої тушки — у середньому до 102 гривень за кілограм, тоді як у січні її продавали приблизно по 116,83 гривні. Філе теж трохи подешевшало: тепер його можна придбати в середньому за 232,33 гривні за кілограм замість 238,39 гривні місяцем раніше.

Водночас експерти наголошують, що загальна тенденція до зростання цін на продукти в Україні зберігається. Як зазначав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, на собівартість виробництва впливають, зокрема, наслідки російських обстрілів. Підприємства змушені враховувати додаткові витрати, які поступово закладаються у кінцеву ціну товарів.

Попри це, наразі не йдеться про різке подорожчання продовольства. У найближчий період очікується помірне зростання цін у межах 2–3%, без суттєвих стрибків.

