В Україні подорожчав популярний 'новорічний' продукт: скільки коштує

Минулого тижня на плодоовочевих майданчиках спостерігалося пожвавлення торгівлі. Найбільшим попитом серед покупців користувалися білокачанна капуста та яблука, тоді як інтерес до мандаринів перевищив обсяги їх пропозиції.

Про це пише EastFruit. За підсумками 50-го тижня 2025 року в торгівлі через платформу EastFruit були задіяні учасники з 15 країн.

Після перерви знову з’явилися пропозиції з Молдови, Азербайджану та Китаю. Водночас суттєво зросла активність продавців з Узбекистану, Ірану та Єгипту. Натомість кількість оголошень з України, Туреччини та Греції зменшилася. Топ-5 країн за обсягами пропозиції залишився незмінним: Україна, Узбекистан, Іран, Польща та Єгипет.

Лідером за кількістю пропозицій знову стала білокачанна капуста. Пекінська капуста продовжує втрачати в ціні, попри зростаючий попит. Також збільшилися продажі ріпчастої цибулі та столового буряка, тоді як моркви на ринку стало менше. Активніше пропонували салати та зелень, а от інтерес до цвітної капусти й редьки дещо знизився.

Яблука вже третій тиждень поспіль утримують позицію найпопулярнішого фрукта. Помітно активізувався продаж хурми, зокрема з’явилися нові пропозиції з Азербайджану та Грузії. В Узбекистані пожвавився ринок винограду. Єгипет та Іран наростили постачання апельсинів, тоді як мандарини залишаються дефіцитними. Водночас Марокко зафіксувало рекордні обсяги експорту мандаринів до Німеччини.

Що стосується цінової ситуації, в Україні подорожчали томати, лимони, мандарини та зелена цибуля. Натомість огірки, білокачанна, пекінська й цвітна капуста стали дешевшими. Також зросли ціни на броколі та редис. Апельсини почали дешевшати на тлі збільшення пропозиції, а хурма й гранати залишилися дорожчими, ніж тижнем раніше.

