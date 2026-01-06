В Україні подорожчав популярний овоч: яка ціна за кілограм

Після різдвяно-новорічних свят в Україні зазвичай спостерігається зниження цін на продукти харчування. Проте цибуля різних сортів наразі не демонструє такої тенденції.

Про це свідчать актуальні дані, оприлюднені на сайті Мінфін. Станом на 5 січня середні ціни на білу, ріпчасту та синю цибулю виявилися помітно вищими, ніж середньомісячні показники за грудень 2025 року.

Як змінилися ціни на цибулю

Найбільше зростання зафіксовано на білу цибулю. Нині в українських супермаркетах вона в середньому коштує 57,88 грн за кілограм, тоді як у грудні покупці платили близько 44,33 грн.

Менш відчутно, але все ж подорожчала і ріпчаста цибуля. Сьогодні її середня ціна становить 7,76 грн за кілограм, тоді як минулого місяця вона коштувала 7,49 грн.

Також зросли ціни на синю (червону) цибулю. Станом на 5 січня її продають по 24,40 грн за кілограм, що більше, ніж 23 грн у грудні.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Чому в Україні дорожчають продукти

Експерти пояснюють, що зростання цін на продукти має кілька причин. Зокрема, обмежена пропозиція та сезонні фактори продовжують тиснути на ринок.

Раніше Главред повідомляв, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попереджав про подорожчання овочів, зокрема огірків і помідорів.

"Сезон тепличних овочів в Україні завершився, тому основна пропозиція на ринку — це імпорт. Закупівля овочів, зокрема в Туреччині, є дорогою, що й призводить до зростання цін, передусім на огірки та помідори", — пояснив експерт.

Також зазначається, що в період сильних морозів ситуація може ускладнитися. Через необхідність додаткових витрат на зберігання овочів, особливо в умовах можливих відключень електроенергії, ціни можуть продовжити зростати.

Нагадаємо, в Україні піднялась ціна на популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!