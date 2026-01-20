В Україні подорожчав популярний овоч: яка ціна за кілограм

За останній тиждень на українському ринку зафіксовано помітне зростання цін на низку овочів і фруктів. Найбільш відчутно подорожчала картопля — її вартість збільшилася майже на 30%. Якщо раніше кілограм коштував у межах 9–12 гривень, то нині ціни піднялися до 12–14 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Фахівці також відзначають зміну цін на інші овочі з так званого "борщового набору". Зокрема, білокачанна капуста додала в ціні близько 1 гривні: зараз її продають по 9–11 грн/кг, тоді як тижнем раніше вона коштувала 8–10 грн/кг. Водночас ріпчаста цибуля продемонструвала зворотну динаміку — її ціна знизилася з 7–9 до 5–7 грн/кг.

Суттєвий стрибок зафіксовано й на ринку цвітної капусти. За тиждень вона подорожчала з 35–45 до 50–60 гривень за кілограм. Інші різновиди капусти наразі зберігають стабільні цінові позиції без істотних коливань.

На овочевому ринку також подорожчали томати. Ціни на червоні помідори зросли на 10 гривень — з 80–100 до 90–110 грн/кг. Ще помітніші зміни відбулися в сегменті огірків: не лише зросла мінімальна ціна, а й значно розширився ціновий коридор — зі 125–140 до 130–180 грн/кг.

У фруктовому кошику також спостерігається змішана динаміка. Подорожчали груші, які тепер продають по 30–55 грн/кг замість 25–55 грн/кг тижнем раніше. Виноград також зріс у ціні: нинішній діапазон становить 80–170 грн/кг, тоді як раніше він коливався в межах 70–130 грн/кг.

Натомість цитрусові демонструють тенденцію до здешевлення. Апельсини подешевшали з 75–120 до 70–110 грн/кг, а мандарини втратили в ціні ще більше — з 75–185 до 65–95 грн/кг.

