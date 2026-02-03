В Україні подорожчав популярний овоч: яка ціна за кілограм

На українському ринку овочів фіксують помітне зростання цін на моркву. За останній тиждень відпускні ціни від фермерів піднялися в середньому на 15%.

Наразі моркву продають у діапазоні 6–12 грн/кг (0,14–0,28 долара США). Найвищі ціни — на продукцію високої якості (калібрована, без пошкоджень, з хорошим товарним виглядом). Про це повідомляє EastFruit.

Чому морква дорожчає саме зараз

Головні причини:

суттєве скорочення пропозиції від українських виробників;

практично завершилися продажі моркви з необладнаних сховищ;

обсяги некондиційної (дешевої) продукції значно зменшилися;

багато господарств з якісною морквою свідомо утримуються від активних продажів, очікуючи подальшого зростання цін.

Учасники ринку зазначають: якісна морква з холодильних сховищ стає дедалі дефіцитнішою, що дає виробникам підстави піднімати ціну.

Порівняння з минулим роком

Незважаючи на поточне подорожчання, морква в Україні все ще в середньому на 70% дешевша, ніж у аналогічний період 2025 року. Це пов’язано з рекордним урожаєм минулого сезону та більшими запасами на початок зими.

Прогноз на найближчі місяці

Експерти EastFruit вважають нинішній ціновий сплеск короткостроковим. Більш відчутне зростання вартості моркви (як і інших коренеплодів) можливе ближче до середини весни 2026 року, коли запаси з попереднього врожаю почнуть вичерпуватися, а новий сезон ще не розпочнеться.

Поради для покупців

Поки ціни ще відносно доступні — вигідно купувати моркву оптом або про запас (добре зберігається в прохолодному місці).

Слідкуйте за акціями в АТБ, Сільпо, Фора, Новус та інших мережах — знижки на коренеплоди часто сягають 20–30%.

Розгляньте сезонні альтернативи: буряк, капуста, цибуля поки що дорожчають повільніше.

Зима та весна 2026 року залишаються складним періодом для цін на овочі через енергетичну кризу та скорочення пропозиції. Морква вже стала одним із лідерів зростання — і тенденція, ймовірно, посилиться ближче до весни.

