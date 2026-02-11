В Україні підскочила ціна на популярний овоч: скільки коштує

Минулого тижня гуртові ціни на овочі в Україні здебільшого зросли. Так, огірки подорожчали з 120–130 грн/кг до 140–170 грн/кг. Збільшилася й вартість перцю – як солодкого, так і гострого. Солодкий перець зріс у ціні з 145–160 грн/кг до 180–200 грн/кг, а гострий – ще відчутніше: з 100–180 грн/кг до 190–210 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Пекінська капуста трохи подорожчала – з 22–25 грн/кг до 25–30 грн/кг. Натомість броколі подешевшала: з 190–210 грн/кг до 160–170 грн/кг. Ціни на інші види капусти та помідори залишилися на попередньому рівні.

Серед овочів борщового набору діапазон цін на буряк дещо розширився – з 7–9 грн/кг до 7–10 грн/кг. Інші традиційні інгредієнти страви не змінилися: кілограм картоплі коштує 10–14 грн/кг, як і тижнем раніше.

Значні зміни торкнулися зеленої цибулі. Якщо раніше її продавали по 250–350 грн/кг, то зараз ціни коливаються в межах 340–360 грн/кг.

Серед фруктів помітне зростання спостерігається у яблук – з 15–35 грн/кг до 30–45 грн/кг. Натомість виноград продають дешевше: тепер його вартість становить 60–170 грн/кг замість попередніх 140–180 грн/кг.

Нагадаємо, в Україні подорожчала риба.

