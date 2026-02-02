В Україні продовжує рости ціна на популярний напій: скільки коштує

Україна дедалі частіше стикається з тривалими відключеннями електроенергії. Бізнес змушений переходити на генератори, а додаткові витрати на пальне, логістику та зберігання продукції поступово закладаються у вартість товарів. У результаті нові ціни на продукти вже помітно вдаряють по гаманцях споживачів.

РБК-Україна поспілкувалося з аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу Максимом Гопкою, аби з’ясувати, як перебої зі світлом впливають на ціни, яких змін очікувати найближчим часом і чи збережеться асортимент імпортних фруктів та тепличних овочів.

Коротко про головне

Молочна продукція — у зоні найбільшого ризику через необхідність безперервного виробничого циклу.

— у зоні найбільшого ризику через необхідність безперервного виробничого циклу. М’ясо — імпорт стримує ціни, але собівартість українського виробництва зростає.

— імпорт стримує ціни, але собівартість українського виробництва зростає. Овочі та фрукти — дорожчає борщовий набір через витрати на зберігання, імпорт залежить від курсу валют.

— дорожчає борщовий набір через витрати на зберігання, імпорт залежить від курсу валют. Яйця — ціни поки стабільні, однак залежать від вартості кормів та стану енергосистеми.

Чому продукти дорожчають: не лише через блекаути

Як пояснює Максим Гопка, графіки відключень по-різному впливають на окремі групи товарів, адже кожен продукт має свої особливості виробництва та зберігання. Водночас блекаути — лише один із чинників подорожчання.

Найбільш уразливою є молочна галузь. Виробництво молока, його переробка, зберігання та доставка до споживача потребують безперебійного електропостачання. Сировина швидко псується, тож виробники змушені негайно її переробляти, часто використовуючи генератори, що значно підвищує витрати.

Ситуація ускладнюється тим, що рівень знеструмлень відрізняється залежно від регіону, а підприємства використовують різні джерела енергії — дизель, біогаз або природний газ.

Окрім цього, зростає вартість логістики. Підвищення акцизів на пальне, передбачене законодавством із поступовим збільшенням ставок до 2028 року, вже позначається на кінцевій ціні товарів.

Додаткові витрати несуть і торговельні мережі, які змушені зберігати продукцію в умовах роботи генераторів. Ці витрати також перекладаються на споживача.

Чи можна втримати ціни, відклавши продаж продукції

Відтермінувати реалізацію молочної продукції практично неможливо. Виробники м’яса мають трохи більше маневру — тварин можна певний час утримувати без забою, але це не знижує, а навпаки підвищує собівартість.

Наприклад, у птахівництві цикл відгодівлі становить близько 42 днів. Якщо після цього птицю не реалізовувати, кожен наступний день лише зменшує прибуток виробника через додаткові витрати на корми.

Водночас малий бізнес має певну перевагу — він більш гнучкий і може тимчасово призупиняти діяльність, а згодом швидше її відновлювати. Для великих виробників це значно складніше через довгострокові контракти, персонал і масштабні виробничі процеси.

Якою буде ситуація з цінами на м’ясо

Прогнози щодо м’ясної продукції наразі стримані. На ринок суттєво впливає імпорт, який знижує закупівельні ціни, зокрема на свинину. Якщо влітку та восени закупівельна ціна живої ваги свиней становила 95–100 грн за кілограм, то після надходження імпортної продукції вона впала до 66 грн.

Водночас роздрібні ціни знижуються не так відчутно. Свинячий ошийок, який у середині 2025 року коштував 360–370 грн за кілограм, нині продається в середньому по 310–340 грн, а в окремих мережах — навіть по 280 грн. Це свідчить про стабільну пропозицію на ринку.

Наразі середні ціни такі: яловичина (гуляш) — близько 386 грн, куряче філе — 239 грн, сало — 272 грн за кілограм.

Фрукти й овочі: що дорожчає і чому

Ціни на імпортні фрукти залежать насамперед від логістики, світової кон’юнктури та валютного курсу. В Україні вони зазвичай не зберігаються довго — продавці намагаються швидко реалізувати товар.

Натомість вітчизняні овочі потребують тривалого зберігання, що в умовах енергокризи стає дорогим. Виробники змушені витрачатися на альтернативні джерела енергії, інакше продукція зіпсується.

За останній місяць яблука подорожчали з 33,75 до 44,26 грн за кілограм. Апельсини додали близько 4 грн і коштують у середньому 80 грн, а банани, навпаки, подешевшали до 61,67 грн.

Аналітик запевняє, що дефіциту імпортних фруктів не буде — звичні продукти залишаться на полицях магазинів.

Із лютого традиційно зростає імпорт овочів — огірків, помідорів, цибулі та картоплі. Якщо ціни на вітчизняну продукцію різко зростають протягом короткого періоду, це сигналізує про скорочення запасів і заміщення імпортом.

Борщовий набір і прогнози

За даними Мінфіну, за місяць подорожчали:

капуста — до 12,62 грн,

цибуля — до 9,33 грн,

буряк — до 11,97 грн,

морква — до 14,67 грн.

Картопля подешевшала незначно — до 16,35 грн за кілограм.

За словами Гопки, продовольчий індекс цін зростатиме через морози та масштабні відключення електроенергії, а точні підрахунки стануть зрозумілими на початку лютого.

Тепличні овочі: чи буде дефіцит

Поки що ситуація з тепличними овочами не є критичною. Українська пропозиція існує, але вона обмежена, тож більшість огірків і помідорів — імпортні. Активна фаза українського тепличного виробництва починається навесні.

Нині середні ціни такі: огірки — близько 203 грн, помідори — 166–189 грн, болгарський перець — майже 291 грн за кілограм.

Крупи, олія та яйця

Хоча крупи й олія не потребують охолодження, знеструмлення впливають і на їхню собівартість через витрати на зберігання та технологічні процеси. За місяць ціни на крупи залишалися відносно стабільними.

Щодо яєць, середня ціна тримається на рівні 82–84 грн за десяток. Основним чинником залишається вартість кормів, яка формує до 80% ціни. За відсутності різких змін аналітик прогнозує зниження цін після Великодня на 10–15%.

Виробники та ритейлери змушені зважати на купівельну спроможність населення, адже надто високі ціни знижують попит.

