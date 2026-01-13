В Україні росте ціна на популярний фрукт: скільки коштує

На старті 2026 року в Україні зафіксували подальше зростання цін на овочі та фрукти. Найпомітніше подорожчання стосується тепличної продукції, попит на яку традиційно збільшується взимку.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. За їхніми даними, через скорочення пропозиції овочів невисокої якості на ринку зросла вартість білокачанної капусти та ріпчастої цибулі. Наразі капусту продають у межах 8–10 гривень за кілограм, а цибулю — по 7–9 гривень за кілограм.

Порівняно з кінцем 2025 року суттєво підвищилися й ціни на інші види капусти. Броколі коштує від 110 до 170 гривень за кілограм, цвітна — 35–45 гривень, а пекінська — 20–25 гривень за кілограм.

Зростання цін торкнулося і фруктового сегмента. Зокрема, виноград подорожчав до 70–130 гривень за кілограм, тоді як наприкінці грудня його продавали по 60–80 гривень. Дорожчими стали також мандарини, ціна яких коливається від 75 до 185 гривень за кілограм, а гранати нині коштують 100–150 гривень за кілограм.

Причини подорожчання тепличних овочів пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, у січні зростання цін є очікуваним, адже сезон вітчизняних тепличних овочів фактично завершився. Наразі на ринку переважає імпортна продукція, закупівля якої, зокрема в Туреччині, обходиться значно дорожче, що й відображається на кінцевій ціні для споживачів.

