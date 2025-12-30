В Україні стрімко падають ціни на популярний продукт: яка вартість

Українські виробники знижують ціни на молоко. Станом на 20 грудня середня закупівельна ціна сировини становила 15,2 грн/кг без ПДВ, що на 1,05 грн менше, ніж раніше.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі повідомив, що молоко екстраґатунку здешевшало на 1 грн у порівнянні з другою половиною листопада, коли його закуповували по 15,3 грн/кг. Діапазон цін у господарствах наразі коливається від 14,8 до 16 грн/кг.

Молоко вищого ґатунку в середньому коштувало 15,2 грн/кг, що на 90 копійок дешевше, ніж місяць тому. Ціна за цим сортом у господарствах перебуває в межах 14,7–15,8 грн/кг.

Закупівельна ціна першого ґатунку також знизилася на 1,1 грн у порівнянні з другою половиною листопада (14,8 грн/кг). Наразі молоко цього сорту коштує від 14 до 15 грн/кг.

За словами Кухалейшвілі, зниження цін пов’язане з надлишком молока на ринку: у листопаді виробництво перевищило минулорічні показники на 35 тисяч тонн. Частина цього обсягу мала піти на експорт, але через кризу на міжнародних ринках пропозиція молочних продуктів перевищує попит.

Експерт також зазначив, що з 1 січня очікується подальше зниження закупівельних цін, адже в період новорічних свят активність на ринку традиційно падає.

Ціни на молоко в українських супермаркетах

В АТБ за 900 г продукту зараз просять 36,50 грн зі знижкою.

У Varus такий самий обсяг коштує 34,90 грн зі знижкою.

У Сільпо ціни на 900-грамовий пакет молока стартують від 32,99 грн.

