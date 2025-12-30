В Украине резко падают цены на популярный продукт: какая стоимость

Украинские производители снижают цены на молоко. По состоянию на 20 декабря средняя закупочная цена сырья составила 15,2 грн/кг без НДС, что на 1,05 грн меньше, чем раньше.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили сообщил, что молоко экстрасорта подешевело на 1 грн по сравнению со второй половиной ноября, когда его закупали по 15,3 грн/кг. Диапазон цен в хозяйствах колеблется от 14,8 до 16 грн/кг.

Молоко высшего сорта в среднем стоило 15,2 грн/кг, что на 90 копеек дешевле месяца назад. Цена по этому сорту в хозяйствах находится в пределах 14,7–15,8 грн/кг.

Закупочная цена первого сорта также снизилась на 1,1 грн. по сравнению со второй половиной ноября (14,8 грн./кг). Пока молоко этого сорта стоит от 14 до 15 грн/кг.

По словам Кухалейшвили, снижение цен связано с избытком молока на рынке: в ноябре производство превысило прошлогодние показатели на 35 тысяч тонн. Часть этого объема должна была пойти на экспорт, но из-за кризиса на международных рынках предложение молочных продуктов превышает спрос.

Эксперт также отметил, что с 1 января ожидается дальнейшее снижение закупочных цен, ведь в период новогодних праздников активность на рынке традиционно падает.

Цены на молоко в украинских супермаркетах

У АТБ за 900 г продукта сейчас просят 36,50 грн со скидкой.

У Varus такой же объем стоит 34,90 грн со скидкой.

В Сильпо цены на 900-граммовый пакет молока стартуют от 32,99 грн.

