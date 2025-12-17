В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: яка ціна за кілограм

Перед новорічними святами в Україні різко зріс попит на тепличні помідори, що вже позначилося на цінниках у магазинах і на гуртових ринках. Вартість імпортних томатів почала зростати.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. За оцінками експертів, наразі український ринок майже повністю залежить від завезеної продукції. Основні обсяги томатів постачаються з Туреччини, яка фактично стала головним джерелом пропозиції в міжсезоння.

З початку поточного тижня ціни на турецькі помідори підвищилися приблизно на 10%. Сьогодні продавці реалізують їх у середньому по 70–80 гривень за кілограм (близько $1,66–1,89), при цьому остаточна ціна залежить від сорту, якості та розміру партії.

Фахівці пояснюють зростання вартості дефіцитом продукції. Вітчизняні тепличні комбінати практично завершили сезон збору томатів, тому внутрішня пропозиція різко скоротилася. Закрити потреби споживачів вдалося лише за рахунок імпорту, який, однак, не повністю компенсує підвищений попит. У такій ситуації постачальники отримали можливість підняти відпускні ціни.

Наразі рівень цін на тепличні помідори майже відповідає показникам минулого року, однак аналітики не виключають подальшого подорожчання. Причиною залишається стабільно високий попит на овочі напередодні свят, навіть попри зростання вартості.

Експерти також нагадують, що загальна тенденція підвищення цін на продукти харчування зберігається. Водночас окремі позиції демонструють зворотну динаміку: наприклад, білокачанна капуста за рік подешевшала майже на 80% через надлишок пропозиції та повільні темпи реалізації. Крім того, ціни на вершкове масло, за прогнозами ринку, залишаться стабільними й можуть навіть знизитися напередодні свят завдяки акційним пропозиціям.

