В Україні погіршили прогноз щодо підвищення мінімалки на наступний рік: якою вона буде

У зв’язку з ускладненням економічної ситуації в Україні, уряд, ймовірно, розглядатиме додаткові критерії для оцінки підвищення соціальних стандартів. За позитивним сценарієм, мінімальна заробітна плата у наступному році може зрости до 8688 гривень. Водночас песимістичний прогноз передбачає її збільшення до 8647 гривень.

Згідно з матеріалом OBOZ.UA, жоден із запропонованих підходів не гарантує українцям із мінімальними зарплатами достатнього доходу для покриття навіть базових життєвих витрат. У червні 2025 року реальний прожитковий мінімум для дорослої особи, враховуючи поточні ціни, склав 11 464,27 грн, а після сплати податків – 8 421,94 грн. Ті, чий дохід нижчий за цю суму, фактично опиняються за межею бідності.

"Рівень бідності в Україні зріс. І якщо й надалі збільшуватиметься розрив між доходами та зростанням цін, це призводитиме до погіршення становища. Причому більшості населення", – зазначила кандидатка економічних наук Людмила Черенько.

Динаміка зростання зарплат: існують два сценарії

Відповідно до урядової постанови №946 від 6 серпня, затверджено економічний прогноз України на 2026–2028 роки. У документі розглядаються два варіанти розвитку подій:

Оптимістичний сценарій: із 2026 року очікується суттєве покращення безпекової ситуації.

Песимістичний сценарій: військова агресія з боку РФ триватиме у повному масштабі.

Зарплатні перспективи за позитивного сценарію:

2026 – 30 240 грн

2027 – 35 268 грн

2028 – 39 758 грн

Якщо збережеться агресія з боку РФ:

2026 – 30 032 грн

2027 – 34 808 грн

2028 – 39 436 грн

Окрім фінансових показників, прогноз передбачає поступове оздоровлення ринку праці. За сприятливих умов кількість зайнятих осіб віком 15–70 років може зрости з 13 до 13,2 мільйона.

