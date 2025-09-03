В Украине ухудшили прогноз по повышению минималки на следующий год: какой она будет
В связи с осложнением экономической ситуации в Украине, правительство, вероятно, будет рассматривать дополнительные критерии для оценки повышения социальных стандартов. По позитивному сценарию, минимальная заработная плата в следующем году может вырасти до 8688 гривен. В то же время пессимистический прогноз предусматривает ее увеличение до 8647 гривен.
Согласно материалу OBOZ.UA, ни один из предложенных подходов не гарантирует украинцам с минимальными зарплатами достаточного дохода для покрытия даже базовых жизненных расходов. В июне 2025 года реальный прожиточный минимум для взрослого человека, учитывая текущие цены, составил 11 464,27 грн, а после уплаты налогов – 8 421,94 грн. Те, чей доход ниже этой суммы, фактически оказываются за чертой бедности.
"Уровень бедности в Украине вырос. И если в дальнейшем будет увеличиваться разрыв между доходами и ростом цен, это приведет к ухудшению положения. Причем большинства населения", – отметила кандидат экономических наук Людмила Черенько.
Динамика роста зарплат: существуют два сценария
В соответствии с постановлением правительства №946 от 6 августа, утвержден экономический прогноз Украины на 2026–2028 годы. В документе рассматриваются два варианта развития событий:
- Оптимистический сценарий: с 2026 года ожидается существенное улучшение ситуации безопасности.
- Пессимистический сценарий: военная агрессия со стороны РФ будет продолжаться в полном масштабе.
Читайте также: В Украине подняли выплаты учителям: что изменилось и какие суммы теперь будут получать
Зарплатные перспективы при положительном сценарии:
- 2026 – 30 240 грн
- 2027 – 35 268 грн
- 2028 – 39 758 грн
Если сохранится злость со стороны РФ:
- 2026 – 30 032 грн
- 2027 – 34 808 грн
- 2028 – 39 436 грн
Помимо финансовых показателей прогноз предусматривает постепенное оздоровление рынка труда. При благоприятных условиях количество занятых в возрасте 15–70 лет может возрасти с 13 до 13,2 миллиона.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине подняли зарплаты чиновникам.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !